Після презентації пісень фіналістів Нацвідбору Євробачення-2024 Україна піднялась у рейтингу букмекерів

Такі дані оприлюднені на сайті Eurovision world.

Букмекери знову оновили прогнози щодо пісенного конкурсу "Євробачення-2024". Їхнім фаворитом залишається учасник від Великої Британії. До того, як країна обрала свого представника, конкурсанту від Британії пророкували лише 10-те місце.

Три тижні тому стало відомо, що у Мальме поїде Оллі Александер, більш відомий як соліст і клавішник гурту Years & Years. Оллі шестиразово номінувався на премію Brit Awards, а також був номінований на премію Британської телевізійної академії і премію Critics' Choice Television Award за найкращу чоловічу роль. Він відомий також за роллю у драматичному серіалі "Це гріх" (It's a Sin).

На другому місці опинилася Україна. Наша країна піднялася з третього місця, що може бути повʼязане з тим, що організатори Національного відбору оприлюднили пісні фіналістів. Представник України буде обраний 3 лютого.

На 3 місці наразі Італія, а на 4-му - країна-господарка Євробачення-2024 Швеція.

Ізраїль, який тривалий час тримався на першому місці, а донедавна посідав друге, опустився на 5-ту сходинку. Це може бути повʼязане зокрема і з тим, що понад 1400 фінських професійних музикантів звернулися до громадського мовника Yle з вимогою повпливати на Європейську мовну спілку, щоб та заборонила Ізраїлю брати участь у конкурсі через нібито "воєнні злочини" в Газі.

Фото: eurovisionworld

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, уже оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.