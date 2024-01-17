Здивований популярністю "Тату" серед українців: продюсер Нацвідбору Євробачення Шуров прокоментував "плагіат" NAHABA
Музичний продюсер Нацвідбору Євробачення Дмитро Шуров здивований, що в українців трек GLASSS гурту NAHABA асоціюється саме із російським гуртом 2000-х "Тату"
Про це він сказав у коментарі телеграм-каналу "Культурна Прачечна".
Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення Дмитро Шуров прокоментував звинувачення у плагіаті на адресу гурту NAHABA, який боротиметься за право представляти Україну у Мальме. Пісню GLASSS у соцмережах порівняли з піснями російського гурту "Тату". Шуров здивований, що в українців асоціація виникає саме із російським гуртом 2000-х, а не з канадськими електронщиками Crystal Castle.
"Євробачення - конкурс популярної пісні, а в кожному сучасному хіті є знайомі речі, які ми вже раніше чули - в атмосфері пісні, мелодіях, бітах, прийомах продакшну - все це є невіднятною частиною хіта і в тому числі від цього трек одразу резонує з масовою аудиторією. Це можна сказати майже про кожну конкурсну пісню. До того ж трьохнотна мелодія буде завжди схожа на іншу трьохнотну і це не обов’язково робить її плагіатом. Для мене Nahaba - продовжувачі лінії Crystal Castle та Prodigy, але вони роблять це по-своєму, зі своєю власною енергетикою і баченням, які слухач або любить, або ні", - зазначив продюсер.
Він також зауважив, що здивований, що українці досі згадують саме росіян.
"А взагалі, я здивований такою шаленою популярністю серед українців дуету "Тату", пік яких був у 2001 році, і тим, що тільки ця асоціація виникає, коли вони чують жіночий вокал, пропущений через автотюн та дісторшн", - додав Шуров.
Учасники Нацвідбору Євробачення-2024 NAHABA прокоментували звинувачення у плагіаті, наголосивши, що більшість українців тримають у голові "руснявський контент". Вони також поділились піснями, якими надихаються у своїй творчості.
Пісню Teresa & Maria дуету Alyona Alyona та Jerry Heil, яку вважають одним із фаворитів Нацвідбору, також розкритикували. Артисткам закидають згадку матері Терези в тексті, особистість якої викликає суперечки.
68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.
Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. 10 фіналістів обрало професійне журі, а за ще одного голосували українці в "Дії". ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії. Організатори Нацвідбору оприлюднили композиції, з якими учасники фіналу змагатимуться за право представляти Україну у Мальме.
Наразі у рейтингу букмекерів Україні пророкують 2 місце.
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