Гайтана вперше за 10 років випустила новий альбом - "Сонце в тобі"
Українська співачка та авторка пісень Гайтана, яка в листопаді розірвала 20-річну співпрацю з лейблом Lavina Music, представила нову платівку - "Сонце в тобі"
Новиною артистка поділилась в Instagram.
Українська артистка Гайтана-Лурдес Ессамі, відома як Гайтана, яка в листопаді 2023 року оголосила про новий етап в музичній карʼєрі, презентувала новий альбом, який став першою платівкою за останні 10 років.
"Кожне серце має своє сонце - це любов", - прокоментувала вона реліз.
Новий альбом "Сонце в тобі" доступний на всіх музичних платформах. До нього увійшли 12 пісень, серед яких лише дві нові композиції - "Кохаю" та "Нова весна". Інші 10 синглів співачка випускала протягом періоду після останньої платівки Voodooman 2014 року.
У листопаді Гайтана оголосила, що підписала угоду з лейблом Lavina Music, яка затвердила відсутність претензій сторін одна до одної. Усі права на всі пісні, альбоми й кліпи залишились Гайтані.
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