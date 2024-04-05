Гайтана вперше за 10 років випустила новий альбом - "Сонце в тобі"

Новиною артистка поділилась в Instagram.

Українська артистка Гайтана-Лурдес Ессамі, відома як Гайтана, яка в листопаді 2023 року оголосила про новий етап в музичній карʼєрі, презентувала новий альбом, який став першою платівкою за останні 10 років.

"Кожне серце має своє сонце - це любов", - прокоментувала вона реліз.

Новий альбом "Сонце в тобі" доступний на всіх музичних платформах. До нього увійшли 12 пісень, серед яких лише дві нові композиції - "Кохаю" та "Нова весна". Інші 10 синглів співачка випускала протягом періоду після останньої платівки Voodooman 2014 року.

У листопаді Гайтана оголосила, що підписала угоду з лейблом Lavina Music, яка затвердила відсутність претензій сторін одна до одної. Усі права на всі пісні, альбоми й кліпи залишились Гайтані.