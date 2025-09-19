Голлівуд знайшов Одесу в Марокко: що відомо про зйомки другого сезону "Агентства" від Джорджа Клуні

Знімальна група Paramount+ з Showtime розгорнула декорації з українськими прапорами та вивісками кирилицею. Це не сюрреалістичні фантазії, а реальність зйомок другого сезону серіалу "Агентство" (The Agency), продюсером якого є зірка Голлівуду Джордж Клуні. Вибір місця викликав хвилю здивування та жартів у соцмережах серед українців, адже, здавалося б, Танжер і Одесу об’єднує хіба що буква "е".

Більше про ці зйомки та чому у серіалі "Агентство" згадують про Україну, розповість Еспресо.

Що відомо про серіал

постер серіалу "Агентство", фото: соцмережі

"Агентство" – це американський ремейк популярного французького шпигунського трилера "Le Bureau des Légendes" (Бюро легенд), який виходив на Canal+ з 2015 по 2020 рік.

Серіал фокусується на світі ЦРУ, де агенти ведуть подвійне життя, балансуючи між глобальними загрозами та особистими драмами.

Перший сезон, що стартував 29 листопада 2024 року на Paramount+ з Showtime, зібрав блискучий каст: Майкл Фассбендер у ролі агента Мартіана, Джеффрі Райт, Джоді Тернер-Сміт, Річард Ґір та інші. Продюсерами виступили Джордж Клуні та Грант Геслов через свою компанію Smokehouse Pictures, а сценаристами – брати Баттерворти, відомі за "Форт проти Феррарі". Режисер перших двох епізодів – Джо Райт ("Темні часи").

Сюжет розгортається навколо повернення агента з глибокого прикриття до Лондона, де його чекають не лише родинні проблеми, а й криза в ЦРУ: зникнення ключового джерела інформації про Україну, відомого як Койот. Це призводить до скасування місії "Фелікс" в окупованій Україні, де діє агент Чарлі Ремі (Едвард Голкрофт), брат зятя головного героя. Інші персонажі, як-от доктор Коваль (Сергій Онипко) та Саша Бутенко (Олександр Рудинський, єдиний український актор з премією BAFTA), працюють під прикриттям в Україні, ризикуючи життям.

Серіал торкається багатьох життя подвійних агентів та глобальних конфліктів.

Перший сезон (10 серій) мав помірний успіх: вище середніх рейтинги, похвалу критиків за напругу та акторську гру, а також рекордні перегляди в перші дні. Тому про другий сезон "Агентства" анонсували ще 4 грудня 2024 року, а зйомки стартували у квітні 2025-го в Лондоні, а зараз ще й у Марокко.

Що за зйомки України в Марокко

Розташування портового міста Танжер в Марокко, фото: гугл-карти

У вівторок, 16 вересня, українка в Марокко Алла Кішек в мережі Threads опублікувала декілька фото та відео, на яких видно, що у місті Танжер зʼявилися жовто-сині прапори та графіті, а також написи пов’язані з Одесою та "мирною угодою".

"На вулицях Танжеру (Марокко) з’явилися українські прапори. Ні, це не політика. Тут знімають американський шпигунський серіал. За сюжетом герой нібито їде в Україну. А от чи схожий Танжер на Україну, мабуть, краще знає продюсер серіалу Джордж Клуні. А вам схоже?" – написала у пості Алла Кішек.

У коментарях люди віджартовуються, мовляв, купіть Клуні квиток, хай приїде "подивиться та не палиться", або, що для американців всі країни, де йде війна, "схожі на Афганістан".

"Я бував у Танжері, навіть якщо порівнювати тільки південні міста України - жодного схожого на українське місто - немає, це зовсім різні стилі, погано підібрана локація для зйомок", - написав anaksemandr.

Ці знімки підхопили багато пабліків і вони стали вірусні в різних соцмережах.

Чому Марокко, а не Україна: безпека понад усе

Марокко давно позиціонує себе як хаб для голлівудських проєктів завдяки різноманітній географії (від гір до пустелі), розвиненій інфраструктурі та податковим пільгам.

Для прикладу, у березня 2022 року в Марокко діє механізм, за яким іноземні проєкти, які витрачають принаймні 10 мільйонів дирхамів (приблизно $1 млн доларів) і знімають там мінімум 18 днів, можуть отримати 30 % повернення від витрат, що підпадають під відповідну кваліфікацію. Також є звільнення від ПДВ і інших податків / зборів для певних витрат або обладнання. Це одразу принесло додаткові інвестиції в країну від віновиробників зі всього світу. Також як наслідок, в Марокко виникли великі кіностудії (наприклад Atlas Studios в Оуаразазаті) і досвідчені технічні команди, що є важливо.

Низькі витрати на проживання, транспорт, харчування та розміщення – ще один плюс, особливо для великих бюджетів. "Мумія", "Гра престолів", "Гладіатор 2", "Астерікс і Обелікс", "Пристрасті Христові", "Джон Вік -4" – це лише маленька крапля фільмів, які були частково зняті в Марокко.

Та найважливіше, що у цій північноафриканській країні вже декілька десятиліть стабільна політична ситуація, що робить зйомки максимально безпечними.

Зрозуміло, що в умовах повномасштабної війни з РФ, голлівудські компанії не ризикували б їхати в Україну, тим більше, що вони не отримали б такого дозволу через безпеку. Відповідно, Марокко "зіграє" південь України, на скільки це можливо.

З іншого боку, якби сценарій другого сезону був, скажемо, про Київ, а не Одесу, тоді б цілком можливо, що столицю України б зіграли балтійські міста, як це вже було неодноразово. Власне, що зйомки першого сезону "Агенції", крім Лондона та Єгипту, також відбулися в столиці Естонії Таллінні, який втілив певні риси Східної Європи в серіалі. Хоча не виключено, що через все більшу ескалацію війни, яку робить РФ (дрони в Польщі, порушення повітряного простору країн Балтії російськими літаками та інші моменти), Голлівуд міг би відмовитися і від цієї ідеї, шукаючи Східну Європу в іншому місці.

Інші випадки: коли Україну "знімають" за кордоном

Подібні історії – не рідкість. Голлівуд часто обирає замінники для України через бюрократію, витрати чи тепер безпеку.

Напевно, класичний приклад – фільм "Тенет" (2020) всесвітньовідомого режисера Крістофера Нолана. Сцени, що мали б бути зняті в Київській опері, знімали в Таллінні та інших локаціях не лише через авторське бачення та логістику, але й складну українську бюрократію та відсутність (на той час) повернення частини коштів, як це є в багатьох країнах. Тому Голлівуду простіше було пригнати українські машини поліції до Естонії, ніж знімати в Києві.

фото: Kultuur.err

Подібні випадки були і в серіалах Netflix та інших студій, які створювали "українські" епізоди в Естонії, Польщі, Чехії чи Угорщині, де легше отримати дозволи й інфраструктура більш адаптована до міжнародних продакшенів.

З іншого боку, коли затихнуть гармати і настане стабільний мир, Україна має шанси перехопити ініціативу в цьому питанні завдяки світовій медійній увазі, яка прикута до країни. Однак треба зробити "домашнє завдання", тобто налагодити відповідне робоче законодавство та спростити бюрократичну роботу для творців кіно, які шукатимуть українських локацій, а в підсумку можуть знайти і замінник для інших країн.

