Гроші спрямують на збір на ППО: київська книгарня приймає російські книжки на макулатуру

Про це "Сенс на Хрещатику" повідомив в instagram.

"Сенс на Хрещатику" оголосив про продовження ініціативи, яка у 2024 році зібрала понад 42 тонни російськомовних книжок і принесла 277 400 грн за чотири місяці. Тепер з 7 серпня разом зі станцією сортування "Україна без сміття" вони відновлюють ініціативу — "позбуватися непотрібної макулатури, звільняючи місце для нових текстів і сенсів, а також підтримувати Сили оборони України".

У книгарню "Сенс на Хрещатику" (вул. Хрещатик, 34) та на станцію сортування "Україна без сміття" (вул. Саперно-Слобідська, 25) можна приносити книги, газети, журнали й будь-яку друковану продукцію російською мовою. Усе зібране передадуть на переробку, а виручені кошти спрямують на спільний із БФ "Гуркіт" збір на ППО.

Також за російськомовні книжки пропонують подарунки — тематичні русофобні стікери, а якщо принсти більше, ніж 10 книжок, можна отримати цілий стікерпак.

Ініціатива триватиме до кінця жовтня.

