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Гроші від грального бізнесу та United24: Карандєєв пояснив, чиїм коштом відновлюватимуть зруйновані культурні обʼєкти

11 квітня, 2024 четвер
18:08
Культура Ростислав Карандєєв

Тимчасовий виконувач обов'язків очільника МКІП Ростислав Карандєєв заявив, що в Мінкульту не передбачено коштів на відбудову зруйнованих Росією об’єктів культури

Про це повідомляє Укрінформ.

Тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв під час круглого столу в Миколаєві заявив, що в бюджеті відомства немає грошей на відбудову зруйнованих унаслідок російської агресії об’єктів культури.

"У бюджеті Міністерства культури та інформаційної політики не передбачено коштів на відбудову об’єктів культури, які зазнали руйнувань під час повномасштабного вторгнення. Всі кошти йдуть на потреби ЗСУ, і це правильно. Але є інші шляхи для залучення фінансування. Їх наразі декілька", - зауважив Карандєєв.

Найперше, як заявив т. в. о. міністра, це кошти, які збирає платформа United24. Серед їхніх напрямків є і "відбудова України". Ці кошти, за словами Карандєєва, можна спрямовувати на відновлення як державних, так і комунальних закладів. Другим джерелом фінансування він назвав кошти від сплати за ліцензію від грального бізнесу. 

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"На потреби культури йдуть кошти саме від гральних автоматів. Минулого року цей фонд становив 50 млн грн, у цьому заплановано 250 млн грн. Вже надійшло 40 млн грн, але це кошти, які ми можемо спрямувати лише на державні заклади", - відзначив т. в. о. міністра.

Окрім цього, за даними Карандєєва, на це є ресурси Міністерства відновлення та грантові кошти. 

"На відновлення культури дають кошти уряди Японії, Італії та інших країн", - додав Карандєєв.
 

Теги:
бюджет
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