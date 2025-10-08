Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією

ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією

Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
09:27
Культура

ГУР МО України у розділі "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions публікує дані про 178 цінностей, викрадених росіянами на тимчасово окупованих територіях України

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Російські окупанти викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму — на об’єктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського, городище Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі".

Відомо, що росіяни вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Кам’яна Могила" до музею "Херсонес Таврійський" під виглядом тимчасової виставки "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили" у 2023 році.

Частина оприлюдненої інформації була отримана від учасників міжнародного хакатону War&Sanctions.

"Привласнюючи українську культуру та історію, Росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію. Документування злочинів — перший крок на шляху до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх причетних", - наголосили в ГУР.

  • Раніше ГУР на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію щодо 110 цінностей, які були нелегально викопані окупантами на території Криму.

 

