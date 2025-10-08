ГУР оприлюднило дані про понад 170 українських культурних цінностей, викрадених Росією
ГУР МО України у розділі "Викрадена спадщина" на порталі War&Sanctions публікує дані про 178 цінностей, викрадених росіянами на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Російські окупанти викрали понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму — на об’єктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського, городище Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі".
Відомо, що росіяни вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Кам’яна Могила" до музею "Херсонес Таврійський" під виглядом тимчасової виставки "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили" у 2023 році.
Частина оприлюдненої інформації була отримана від учасників міжнародного хакатону War&Sanctions.
"Привласнюючи українську культуру та історію, Росія намагається стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію. Документування злочинів — перший крок на шляху до встановлення справедливості та притягнення до відповідальності всіх причетних", - наголосили в ГУР.
- Раніше ГУР на порталі War&Sanctions оприлюднило інформацію щодо 110 цінностей, які були нелегально викопані окупантами на території Криму.
