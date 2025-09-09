ГУР оприлюднило понад 100 іноземних компонентів, виявлених у російських БПЛА та ракетах
На порталі War&Sanctions ГУР, у розділі "Компоненти у зброї" опублікована інформація про понад 100 іноземних компонентів, ідентифікованих у безпілотниках та ракетах, які РФ застосовує проти України
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
Серед опублікованих сьогодні зразків - два ударних БПЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БПЛА "корсар" та крилата ракета Х-69.
"З метою продовження та посилення терору проти населення України РФ продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БПЛА "герань-2" (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - зазначили в ГУР.
Експерти уточнили, що зафіксовано використання таких БПЛА з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.
Раніше ГУР повідомляло про новий "шахед" серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Такі комп’ютери Росія також застосовує в ударному БПЛА V2U.
Окрім іранської, на нові "шахеди" РФ також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття. В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі.
"В окремих БПЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву за сигналами від оптичного датчика (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі. В цьому випадку було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare", - повідомили в ГУР.
У серпні було зафіксовано застосування БПЛА типу "герань-2" з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.
- У серпні перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк повідомляв, що відсутність моніторингу виконання країнами ЄС санкцій проти РФ призводить до того, що Росія продовжує закуповувати комплектуючі для ракет у західних країн.
