ГУР оприлюднило понад 100 іноземних компонентів, виявлених у російських БПЛА та ракетах

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Серед опублікованих сьогодні зразків - два ударних БПЛА російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий БПЛА "корсар" та крилата ракета Х-69.

"З метою продовження та посилення терору проти населення України РФ продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БПЛА "герань-2" (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - зазначили в ГУР.

Експерти уточнили, що зафіксовано використання таких БПЛА з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.

Раніше ГУР повідомляло про новий "шахед" серії MS, вірогідно, іранського виробництва, в якому використовувався мінікомп’ютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео. Такі комп’ютери Росія також застосовує в ударному БПЛА V2U.

Окрім іранської, на нові "шахеди" РФ також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття. В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі.

"В окремих БПЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву за сигналами від оптичного датчика (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі. В цьому випадку було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare", - повідомили в ГУР.

У серпні було зафіксовано застосування БПЛА типу "герань-2" з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.