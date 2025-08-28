У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів про уразливі обʼєкти Росії.

"Обʼєкти, які є в межах досяжності наших засобів ураження, вражаються відповідно підрозділами СБУ, ГУР, ССО ЗСУ і СБС. Це обʼєкти оборонного комплексу РФ, їхні місця зберігання боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, НПЗ, тому що головний ресурс, від якого наповнюється бюджет РФ, який дозволяє Росії вести агресивну війну проти України, — це, в першу чергу, нафта", - сказав Гаврилюк.

Відповідаючи на питання про гарантії безпеки, він зазначив, що сподівається, що політичне керівництво і президент в першу чергу, МЗС, РНБО ведуть таку роботу, щоб гарантії безпеки забезпечили надійний і стійкий мир у разі підписання мирної угоди. Однак заступник міністра оборони вважає, що Росія може протриматися доволі довго.

"За моєю особистою оцінкою, це не менш як рік. Вони сильно наростили виробництво зброї засобів ураження, підняли рівень свого оборонно-промислового комплексу. Крім того, їм допомагають інші країни", - поділився Гаврилюк.

Заступник голови Міноборони наголосив, що санкції, які введені європейськими країнами та США, не відіграють ту роль, яку вони мали відігравати.

"У першу чергу, через те, що відсутній моніторинг виконання тих санкцій з боку тих країн, які вводять санкції. Наразі ми бачимо, що комплектуючі в складі засобів ураження, якими сьогодні наносилося ураження по Києву і всій Україні, багато компонентів, особливо системи наведення та системи управління в даних ракетах і безпілотних системах — це комплектуючі виробництва західних країн, а не виробництва самої Росії, які забезпечують надійне наведення і ураження обʼєктів на нашій території", - уточнив Гаврилюк.

Він пояснив, що Росії вдається через треті країни закуповувати комплектуючі для виробництва балістичних ракет, крилатих ракет, аеробалістичних ракет тощо.

Щодо ракети "Фламінго", Гаврилюк підтвердив, що були проведені вдалі дослідження.

"Щодо застосування - це закрита інформація, я розповідати не можу. Але у нас досить непогано іде розвиток ракетної програми і самих ракет", - додав він.