Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express
Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express

Оксана Ліховід
25 серпня, 2025 понедiлок
19:29
Війна з Росією Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км

Ймовірно, першу партію українських ракет "Фламінго" вже виготовлено. Аналітики виявили на відео зразки з характерними серійними номерами

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Щодо серійного виробництва "Фламінго", на відео OSINT-аналітики знайшли важливу деталь: були позначені номери за три сотні, які дуже схожі на серійні. Це може свідчити про те, що вже певну партію цих ракет виготовлено. Звісно, якась дослідницька партія в невеликій кількості, до кількох десятків, могла бути використана для проведення випробувань", - зазначив Рябих.

За словами військового експерта, поява інформаційних повідомлень щодо ракет "Фламінго" саме в період переговорів на Алясці, і під час візиту президента України до США - свідчить про те, що це вагомий український аргумент у цих перемовинах. Це підтверджують і заяви президента про те, що Україна вже не в тих умовах, щоб погоджуватись на якісь принизливі компроміси, які диктує РФ.

"Тому подальше застосування ракет "Фламінго" по території РФ залежатиме від того, як сприймуть ці сигнали в Кремлі. Чи дійсно вони усвідомлять, що завдань, які вони ставили в межах цієї спецоперації, їм не виконати, й відмовляться.

Або ж продовжать наполягати на тому, що для України немає місця на цій землі. У такому випадку ці ракети безперечно з'являться у достатніх кількостях по тих цілях, які вже були апробовані. Але бойового потенціалу дронів, що застосовувалися проти них, було недостатньо для повного знищення. Тому ракета "Фламінго" може стати дієвим засобом для завершення цієї роботи", - додав Рябих.

  • 17 серпня український професійний фотожурналіст, кавалер ордена "За заслуги" II та III ступенів Єфрем Лукацький, що співпрацює з американським інформагентством Associated Press, оприлюднив світлину ракети "Фламінго" українського виробництва.
