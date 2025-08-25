Певну партію ракет "Фламінго" вже, ймовірно, виготовлено, - Defense Express

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Щодо серійного виробництва "Фламінго", на відео OSINT-аналітики знайшли важливу деталь: були позначені номери за три сотні, які дуже схожі на серійні. Це може свідчити про те, що вже певну партію цих ракет виготовлено. Звісно, якась дослідницька партія в невеликій кількості, до кількох десятків, могла бути використана для проведення випробувань", - зазначив Рябих.

За словами військового експерта, поява інформаційних повідомлень щодо ракет "Фламінго" саме в період переговорів на Алясці, і під час візиту президента України до США - свідчить про те, що це вагомий український аргумент у цих перемовинах. Це підтверджують і заяви президента про те, що Україна вже не в тих умовах, щоб погоджуватись на якісь принизливі компроміси, які диктує РФ.

"Тому подальше застосування ракет "Фламінго" по території РФ залежатиме від того, як сприймуть ці сигнали в Кремлі. Чи дійсно вони усвідомлять, що завдань, які вони ставили в межах цієї спецоперації, їм не виконати, й відмовляться.

Або ж продовжать наполягати на тому, що для України немає місця на цій землі. У такому випадку ці ракети безперечно з'являться у достатніх кількостях по тих цілях, які вже були апробовані. Але бойового потенціалу дронів, що застосовувалися проти них, було недостатньо для повного знищення. Тому ракета "Фламінго" може стати дієвим засобом для завершення цієї роботи", - додав Рябих.