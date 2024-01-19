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Гурт "Без обмежень" прокоментував співпрацю з фондом Гринкевичів

19 січня, 2024 п'ятниця
18:13
Культура

Представники гурту "Без обмежень" заявили, що музиканти контролювали всі гроші, які збирали на ЗСУ на спільних з фондом HOPE UA акціях

Про це повідомив телеграм-канал "Культурна прачечна".

Піар-менеджерка музичного гурту "Без обмежень" Юліана Корецька зазначила, що лідер гурту Сергій Танчинець не є амбасадором благодійного фонду сім'ї Гринкевичів Hope.UA, які є фігурантами кримінального провадження щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд грн.

Вона зауважила, що підозр щодо можливого відмивання грошей через фонд не було. 

"Фонд запропонував співпрацю. Ми, звісно, погодились разом проводити деякі проєкти, закриваючи потреби 50/50, бо запитів на той час було надзвичайно багато, самостійно покрити всі ми не могли фізично. До співпраці з фондом ми не були знайомі з Гринкевичами. Ні, звісно у нас не було ніяких підозр щодо "відмивання коштів", оскільки абсолютно усі наші спільні проєкти були реалізовані", - повідомила піар-менеджерка.

Вона уточнила, що співпраця припинилась через розділення напрямків. Музиканти більше займались закупівлею дронів та автомобілів від гурту на фронт, а фонд обрав гуманітарний напрям та допомогу ВПО. 

"Співпраця була короткостроковою і в порівнянні з нашою загальною допомогою ЗСУ, яка станом на зараз становить вже понад 50 млн грн від гурту, – це всього кілька відсотків. Нам точно немає, що приховувати. Наша позиція чітка: корупція та збагачення на війні – ницо у будь-які часи за будь-яких обставин і вимагає суворого покарання", - додала Корецька.

На фото: Ігор Гринкевич як представник H0pe UA та Сергій Танчинець

Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про справу Гринкевича 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар у $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють у махінаціях із закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Варто відзначити, що голова Львівської ОВА відмежувався від імовірних протиправних дій бізнесмена.

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко у вівторок, 9 січня, повідомив, що міністерство розірве договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами: їх підозрюють у махінаціях із закупівлями на 1,5 мільярда гривень. Також цього дня львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом Гринкевича.

Нещодавно в сім’ї Гринкевичів вперше відреагували на корупційний скандал. 

Крім того, 11 січня стало відомо, що суд арештував майно й рахунки компаній бізнесмена Гринкевича. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича на потреби МОУ у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

АРМА знайшло в Гринкевичів і їхнього оточення елітні авто, нерухомість і зброю. За інформацією відомства, Ігор Гринкевич і його спільники обвинувачуються в заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

"60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводилися на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувалися на рахунки турецьких виробників одягу в Турецькій Республіці", – зазначили в АРМА.

Згодом Печерський суд оприлюднив подробиці затримання бізнесмена Гринкевича, а в ДБР розповіли, на якому етапі перебуває справа.

17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, які завдали збитків державі на майже мільярд гривень. Ідеться про самого Гринкевича, його сина та ще трьох керівників підконтрольних їм компаній.

Після чого художниця Соня Морозюк, яка була заручена з сином фігуранта масштабного корупційного скандалу, Романом Гринкевичем, сказала, що не виходитиме заміж за нього.

18 січня радниця з комунікацій ДБР Сап'ян заявила, що Гринкевич може отримати понад 10 років за оборудки з Міноборони.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

музика
Шоу-бізнес
скандал
Міністерство оборони
корупція в Україні
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