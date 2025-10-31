Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
Український етно-хаус гурт "ДахаБраха" представив оновлену версію пісні "Козак" з новим відео, створеним у співпраці з британським режисером Томасом Джеймсом. Кліп вже доступний на офіційному YouTube-каналі гурту
Про це йдеться у пресрелізі.
Учасники гурту "ДахаБраха" зазначають, що пісня "Козак" вперше з’явилася на їхньому дебютному альбомі "Ягудки" 2014 року і тепер увійде до нової збірки. Цього разу трек заграв значно гучніше та яскравіше завдяки поглибленому та збагаченому інструментальному аранжуванню. Особливу емоційну вагу роботі додають маски з вистав Центру сучасного мистецтва "ДАХ", які використані у відео і несуть частину великої історії.
Такий варіант припав до душі британському режисеру Томасу Джеймсу. Нове звучання надихнуло його на створення атмосферного мініфільму, а OLX та No Stars Production допомогли втілити його в життя.
Режисер Томас Джеймс додає: "Для мене було великою честю брати участь у цьому проєкті та повернутися до Києва для зйомок. Дивитися, як люди продовжують творити з такою пристрастю і майстерністю, було справді дивовижно".
Спонсором кліпу виступила OLX Україна, підкресливши, що підтримка проєкту не має комерційного характеру: "Ми раді долучатися до проєктів, які єднають українців через культуру, музику та спільні цінності", — сказав Андрій Васильєв, Head of Marketing OLX E-commerce.
Виконавчий продюсер No Stars Іван Крутоус додав: "Ми мріяли зняти кліп для українського гурту, відомого за кордоном, і ця мрія здійснилася. Дякуємо гурту, OLX і команді, яка працювала з нами над проєктом".
