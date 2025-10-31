Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року

Про це йдеться у пресрелізі.

Учасники гурту "ДахаБраха" зазначають, що пісня "Козак" вперше з’явилася на їхньому дебютному альбомі "Ягудки" 2014 року і тепер увійде до нової збірки. Цього разу трек заграв значно гучніше та яскравіше завдяки поглибленому та збагаченому інструментальному аранжуванню. Особливу емоційну вагу роботі додають маски з вистав Центру сучасного мистецтва "ДАХ", які використані у відео і несуть частину великої історії.

Такий варіант припав до душі британському режисеру Томасу Джеймсу. Нове звучання надихнуло його на створення атмосферного мініфільму, а OLX та No Stars Production допомогли втілити його в життя.

Режисер Томас Джеймс додає: "Для мене було великою честю брати участь у цьому проєкті та повернутися до Києва для зйомок. Дивитися, як люди продовжують творити з такою пристрастю і майстерністю, було справді дивовижно".

Спонсором кліпу виступила OLX Україна, підкресливши, що підтримка проєкту не має комерційного характеру: "Ми раді долучатися до проєктів, які єднають українців через культуру, музику та спільні цінності", — сказав Андрій Васильєв, Head of Marketing OLX E-commerce.

Виконавчий продюсер No Stars Іван Крутоус додав: "Ми мріяли зняти кліп для українського гурту, відомого за кордоном, і ця мрія здійснилася. Дякуємо гурту, OLX і команді, яка працювала з нами над проєктом".

