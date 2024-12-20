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Гурт "Фіолет", музиканти якого служать у ЗСУ, випустив нову пісню "Різдвяна"

Дар'я Тарасова
20 грудня, 2024 п'ятниця
11:38
Культура Фіолет

Український музичний гурт "Фіолет" презентував нову композицію "Різдвяна", що стала другою піснею бенду після того, як частина складу долучилась до війська

Зміст

Премʼєра відбулася на YouTube-каналі гурту.

Луцький гурт "Фіолет" випустив нову передсвяткову пісню "Різдвяна".

"Кілька хвилин затишку з думками про найрідніших людей", - прокоментували музиканти.

Це друга пісня гурту, що вийшла після того, як фронтмен Сергій Колос Мартинюк приєднався до війська у травні 2024 року. Нещодавно до ЗСУ мобілізувалися також гітарист Роман Андрухів та барабанщик Андрій Дорош.

"Для мене "Різдвяна" про час, якого завжди мало, який іноді хочеться зупинити, сповна насолодитися моментом щастя… Свята ж - це паузи, які дозволяють пригальмувати, озирнутися назад, побути - якщо є така можливість - з найріднішими. Для величезної кількості українців зібратися сьогодні на свята сімейним колом - справжня розкіш…", - прокоментував Колос.

 

  • У листопаді гурт "Фіолет" презентував кліп на пісню "Обіцяю", у якому знялися ветерани та військові, аби привернути увагу до теми реабілітації, ментального здоровʼя та соціалізації воїнів.
Теги:
Новини
музика
Шоу-бізнес
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