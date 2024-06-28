Гурт ТНМК презентував пісню і кліп "Конституція для всіх"
Гурт ТНМК і Державна агенція України з питань кіно до Дня Конституції 28 червня випустили пісню "Конституція для всіх", яка розповідає історію Основного закону, та кліп до неї
Відповідний відеокліп опублікований на YouTube.
Учасник ТНМК Олександр Фоззі Сидоренко розповів, що прем’єра пісні була запланована на 2022 рік, але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну її довелося перенести.
"Пісня - найпростіший спосіб донесення інформації до сучасного інфантильного людства. За допомогою пісні ми вже пояснювали деякі факти з історії України, а сьогодні знайомимо дітей з основами Конституції України і розповідаємо, чому це важливо. Дитячі пісні з анімаціями стають нашим другим "я", - сказав музикант.
Анімаційний кліп до пісні розповідає слухачам та глядачам історію української Конституції, і діти знайомляться з основами державного устрою.
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