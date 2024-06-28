Гурт ТНМК презентував пісню і кліп "Конституція для всіх"

Відповідний відеокліп опублікований на YouTube.

Учасник ТНМК Олександр Фоззі Сидоренко розповів, що прем’єра пісні була запланована на 2022 рік, але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну її довелося перенести.

"Пісня - найпростіший спосіб донесення інформації до сучасного інфантильного людства. За допомогою пісні ми вже пояснювали деякі факти з історії України, а сьогодні знайомимо дітей з основами Конституції України і розповідаємо, чому це важливо. Дитячі пісні з анімаціями стають нашим другим "я", - сказав музикант.

Анімаційний кліп до пісні розповідає слухачам та глядачам історію української Конституції, і діти знайомляться з основами державного устрою.