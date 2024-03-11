Із надписом "СВОБОДА": режисер "20 днів у Маріуполі" зʼявився на хіднику "Оскара" в костюмі українського бренду
Український бренд Indposhiv створив класичний чорний костюм зі словом "СВОБОДА" на підкладці для режисера фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який здобув "Оскар"
Про це повідомили на сторінці бренду в Instagram.
Воєнний кореспондент Associated Press, режисер документального фільму "20 днів у Маріуполі", який приніс перший "Оскар" Україні в історії держави, Мстислав Чернов зʼявився на церемонії премії у Лос-Анджелесі та на червоному хіднику в костюмі українського бренду Indposhiv.
"Для Мстислава ми пошили класичний чорний костюм за індивідуальними мірками. Його важливий елемент - підкладка зі словом "СВОБОДА". Дякуємо нашим клієнтам, які обирають Indposhiv для важливих днів не тільки у своєму житті, а й у житті цілої країни", - прокоментували в Indposhiv.
Фото: Instagram Indposhiv
Бренд активно долучає до своїх рекламних кампаній справжніх героїв. У березні минулого року обличчям Indposhiv став захисник України, військовий з полку "Азов" Ілля Самойленко із позивним "Гендальф", який обороняв "Азовсталь".
У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
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