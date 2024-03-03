Ізраїль погодився змінити текст пісні для Євробачення-2024 через "політичний контекст"
Ізраїль погодився змінити текст пісні October Rain співачки Еден Голан, яка мала представляти країну на Євробаченні-2024
Про це пише BBC.
Нещодавно організатори заблокували пісню через порушення правил політичної нейтральності. Ізраїльська телекомпанія Kan заявила, що не змінюватиме текст пісні.
Зазначається, що президент Ізраїлю Ісаак Герцог закликав до "необхідних коригувань", щоб Ізраїль міг взяти участь у шоу.
Тепер телекомпанія Kan обирає між піснями October Rain та Dance Forever, яка посіла друге місце. Там заявили, що зв’язалися з авторами обох пісень і попросили їх "переробити тексти, зберігши водночас творчу свободу".
- Нагадаємо, що Ізраїль оприлюднив конкурсну пісню на Євробаченні-2024 October Rain ("Жовтневий дощ"), у якій вбачають політичний контекст через відсилання до атаки ХАМАСу 7 жовтня.
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