Ізраїль представив пісню для Євробачення-2024, організатор може дискваліфікувати країну за "політичний контекст"

Про це пише The Times of Israel.

Європейська мовна спілка (EBU) не схвалює пісню, яку Ізраїль сподівається незабаром надіслати на пісенний конкурс. Організатори Євробачення назвали слова композиції занадто політичними.

Хоча офіційно пісня ще не була оприлюднена, раніше цього тижня видання Israel Hayom повідомило, що пісня, яку конкурсантка Еден Голан планує виконати у Мальме в травні, називається October Rain ("Жовтневий дощ") і має відсилання до різанини ХАМАСу 7 жовтня на півдні Ізраїлю.

Інше видання Ynet повідомляє, що EBU вважає пісню занадто політичною, оскільки офіційні правила конкурсу забороняють будь-які політичні заяви під час конкурсу.

Прессекретар ізраїльського телерадіомовника Kan повідомив The Times of Israel лише те, що телеканал "бере участь у діалозі з EBU щодо пісні, яка представлятиме Ізраїль на Євробаченні". Пісня буде офіційно представлена під час телевізійної трансляції на початку наступного місяця.

За даними Eurovision fun, в офіційній заяві EBU сказано, що перевірка тексту пісні не завершена і що вони зв’язуються з Kan для розв'язання проблеми. Текст пісні зараз вивчається. Це конфіденційний процес, який здійснюється між суспільним мовником та EBU до прийняття рішення.

Останній термін, до якого всі мовники мають офіційно подати свої пісні, – 11 березня. Згідно з правилами конкурсу, KAN має право подати нову пісню або новий текст, якщо пісня з будь-якої причини не відповідатиме вимогам. Але KAN не розглядає можливість зміни пісні.

Наразі організатори наполягають, що Ізраїлю буде дозволено взяти участь у Євробаченні-2024.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.

20-річна Еден Голан, яка виросла в Росії, представлятиме Ізраїль після перемоги на національному конкурсі.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Уранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.