Ізраїль відмовляється відкривати павільйон на Венеційській бієнале до припинення вогню

Про це повідомляє The Associated Press.

Художниця і куратори Міра Лапіот і Тамар Маргаліт, які представляють Ізраїль на цьогорічній Венеційській бієнале, оголосили 16 квітня, що не відкриють виставку національного павільйону, доки в Газі не буде припинено вогонь і не буде досягнуто угоди про звільнення заручників, захоплених ХАМАСом 7 жовтня.

Своє рішення вони оприлюднили на табличці на вікні ізраїльського павільйону в перший день показу для преси, що відбувся напередодні загального відкриття ярмарку сучасного мистецтва.

"Мистецтво може почекати, але жінки, діти та люди, які живуть у пеклі, не можуть", — заявили куратори і художниця.

У своїй заяві вони висловлюють жах як через тяжке становище палестинців у Газі, так і через становище родичів заручників, захоплених під час нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Ізраїль є одним із 88 національних учасників 60-ї Венеціанської бієнале, яка триватиме з 20 квітня по 24 листопада. Ізраїльський павільйон був побудований у 1952 році як постійне представництво Ізраїлю в Джардіні, оригінальному місці проведення найстарішої у світі виставки сучасного мистецтва. Цього року ізраїльська виставка художниці Рут Патір отримала назву (M)оtherland.

"Художниця і куратори ізраїльського павільйону відкриють виставку, коли буде досягнуто угоди про припинення вогню та звільнення заручників", - йдеться в повідомленні англійською мовою. Поруч стояли двоє італійських солдатів.

У заяві Патір сказала, що вона та куратори хотіли продемонструвати солідарність із родинами заручників "і великою спільнотою в Ізраїлі, яка закликає до змін".

"Як митець і педагог, я рішуче заперечую проти культурного бойкоту, але мені важко представити проєкт, який говорить про вразливість життя в часи незрозумілого ігнорування", — додала вона.

Напередодні тисячі художників, кураторів і критиків підписали відкритий лист із закликом до бієнале виключити національний павільйон Ізраїлю з цьогорічної виставки на знак протесту проти війни Ізраїлю в Газі. Ті, хто виступає проти присутності Ізраїлю, також пообіцяли протестувати на місці.

Міністр культури Італії натомість підтримав участь Ізраїлю, і ярмарок відкривався в умовах надзвичайно посиленої безпеки.

Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії. Країна-агресорка другий рік поспіль не матиме свого павільйону на Венеційській бієнале — одній з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в Італії.

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