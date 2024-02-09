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Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії

9 лютого, 2024 п'ятниця
13:22
Культура На фото: Павільйон Росії на Венеційській бієнале в 2022 році

Росія другий рік поспіль не матиме свого павільйону на Венеційській бієнале — одній з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в Італії

Про це пише ARTnews.

Минулого тижня, коли Венеційська бієнале оголосила список митців, які візьмуть участь у виставці у 2024 році, також був опублікований повний список національних павільйонів, які з’являться під час відкриття події у квітні. Зокрема, у цьому списку не було Росії - країни, яка бере участь з 1914 року.

Це вже друга Венеційська бієнале, на якій Росія не матиме павільйону через повномасштабне вторгнення в Україну. Представник Венеційської бієнале підтвердив інформацію про відсутність Росії на виставці 2024 року, але не став коментувати причини. Спроби зв’язатися з організаторами російського павільйону та мінкультом Росії не увінчалися успіхом.

Росія входить до числа країн, які мають спеціальні споруди в Джардіні — місці, де традиційно проводиться Венеційська бієнале, де розташовані національні павільйони з найбільшою кількістю людей. Натомість Україна не має власного павільйону.

У 2022 році, коли до відкриття Венеційської бієнале залишалося приблизно два місяці, 27 лютого участь художників та куратора, які представляють Росію, скасували. У результаті, коли інші національні павільйони зустрічали відвідувачів, російський павільйон стояв порожній і закритий, оточений охороною.


 

Теги:
Росія
Італія
мистецтво
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