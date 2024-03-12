Ватикан представив проєкт для Венеційської бієнале, який розмістить всередині жіночої в’язниці

Про це повідомляє Associated Press.

Ватикан оприлюднив свій новаторський проєкт для майбутньої Венеціанської бієнале мистецтва - мультимедійну інсталяцію, розташовану всередині жіночої в’язниці Венеції, створену за активної участі ув’язнених і митців і відкриту для публіки в суворих умовах безпеки.

Очікується, що сам Папа Франциск відвідає павільйон Святого Престолу "На власні очі" 28 квітня. Це буде вперше, коли понтифік завітає на бієнале. Святий Престол уже брав участь у кількох останніх виставках мистецтва та архітектури. Але цьогорічний павільйон Ватикану буде унікальним, враховуючи безпрецедентний дозвіл італійських судових органів кураторам Ватикану встановити інсталяцію у в’язниці Джудекка та залучити до роботи ув’язнених.

6 художників працюватимуть разом з ними, символізуючи віру Франциска в цінність діалогу, солідарності та братерства. Зокрема, Мауріціо Каттелан створює те, що куратори описали як "великий твір мистецтва просто неба", на фасаді тюремної каплиці.

Повернення Каттелана до Венеції відбулося майже через чверть століття після того, як у 2001 році він шокував католиків своєю провокаційною "Дев’ятою годиною" (La Nona Ora) із зображенням воскового Папи Іоана Павла II у натуральну величину лежачи на боці, розчавленого масивним чорним метеоритом.

Міністр культури Ватикану кардинал Хосе Толентіно де Мендонса назвав рішення розмістити у в’язниці павільйон Святого Престолу "несподіваним", але зауважив, що це цілком узгоджується із закликом Франциска до митців співпрацювати з бідними та євангельським наказом одягати голих, годувати голодних і відвідувати ув’язнених.

У кафетерії Giudecca будуть представлені роботи покійної Коріти Кент, колишньої католицької черниці, поп артистки та американської громадської активістки. Інші елементи інсталяції включають проєкцію 12-хвилинного фільму про свободу, який зараз знімають ув’язнені, режисер Марко Перего та акторка Зої Салдана.

Ув'язнені, включно з ув'язненими суворого режиму, долучилися до проєкту різними способами: хтось надав фотографії себе в дитинстві для роботи Клер Табуре; хтось написав вірші для інсталяції Сімони Фаттал. Інші супроводжуватимуть відвідувачів під час огляду виставки разом із охоронцями, повідомили чиновники.

Голова пенітенціарної адміністрації міністерства юстиції Італії Джованні Руссо сказав, що одразу схвалив ідею розміщення павільйону в тюрмі, вважаючи, що це цілком відповідає реабілітаційному аспекту ув’язнення.

Відвідувачі павільйону Святого Престолу повинні будуть заздалегідь бронювати візити онлайн, надаючи ті самі ідентифікаційні дані, які будуть необхідні для входу в будь-яку в'язницю. Також вони повинні будуть дотримуватися тих самих заходів безпеки, зокрема, мобільні телефони будуть заборонені.

Бієнале триватиме з 20 квітня по 24 листопада.

Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії. Країна-агресорка другий рік поспіль не матиме свого павільйону на Венеційській бієнале — одній з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в Італії.

Щодо участі Ізраїлю міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заявив, що країна буде представлена на цьогорічній Венеціанській бієнале.