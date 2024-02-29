Мінкультури Італії підтвердило, що Ізраїль не виключатимуть з Венеційської бієнале

Про це повідомляє The Art Newspaper.

Понад 14,5 тис. людей підписали лист із вимогою виключити Ізраїль із цьогорічної бієнале у Венеції. Але міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заявив, що Ізраїль буде представлений на цьогорічній Венеціанській бієнале, яка триватиме з 20 квітня до 24 листопада.

Його заява стала відповіддю на те, що тисячі митців і працівників культури підписали відкритий лист із закликом виключити країну з найпрестижнішої мистецької події світу.

Лист, опублікований на початку цього тижня групою, відомою як "Мистецтво, а не геноцидний альянс (ANGA)", наразі підписали понад 14,5 тис. людей, включаючи тогорічного лауреата премії Тернера Джессі Дарлінг.

Альянс наголошує, що вони - "міжнародна група митців, кураторів, письменників і працівників культури, які об’єдналися, щоб закликати до виключення Ізраїлю з Венеційської бієнале".

У заяві, опублікованій 27 лютого під заголовком "Ні нетерпимості. Так Ізраїлю", Санджуліано засудив лист протесту, назвавши його ганебним, і додав: "Я висловлюю глибоку солідарність і близькість із державою Ізраїль, її митцями та всіма її громадянами. Венеційська бієнале завжди буде простором свободи, зустрічей і діалогу, а не простором цензури та нетерпимості. Культура – це міст між людьми та націями, а не розділова стіна".

Альянс ANGA відповів в онлайн-заяві, що культура не є містком між людьми та націями, "коли одна нація бере участь у знищенні іншої".

Художниця Рут Патір представлятиме Ізраїль. Її проєкт під назвою Fertility Pavilion фокусується на сучасному материнстві. Кураторами павільйону Ізраїля є Міра Лапідот і Тамар Маргаліт.

У жовтні минулого року Маргаліт, Патір і Лапідот сказали: "Ми були приголомшені та налякані жахливими нападами ХАМАС 7 жовтня, які жорстоко зруйнували життя багатьох наших родичів, друзів і знайомих. Наше глибоке почуття скорботи посилюється глибоким занепокоєнням через ескалацію гуманітарної кризи в Газі, яка поширюється на трагічну втрату там людей і те, що ще попереду".

У листі ANGA цитуються історичні прецеденти, коли іншим країнам було заборонено брати участь у Венеційській бієнале, включаючи Південну Африку, яка була виключена з 1968 по 1993 рік через політику апартеїду.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, додають у листі ANGA, "Бієнале та її куратор виступили з численними заявами на підтримку права українського народу на самовизначення, свободу та людяність", згодом звинувативши Бієнале в тому, що вони "мовчать про звірства Ізраїлю проти палестинців".

У заяві Венеційської бієнале йдеться, що всі "країни, визнані Італійською Республікою, можуть автономно вимагати офіційної участі".

"Отже, Бієнале може не брати до уваги будь-які петиції чи заклики виключити участь Ізраїлю чи Ірану в майбутній 60-й Міжнародній художній виставці. Крім того, Бієнале зазначає, що рішення про закриття російського павільйону на 59-й Міжнародній художній виставці у 2022 році було прийнято комісаром і куратором, призначеними міністром культури Російської Федерації, яка оголосила, що не братиме участі в майбутній виставці - 60-й Міжнародній художній виставці", - додали організатори.

Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії. Країна-агресорка другий рік поспіль не матиме свого павільйону на Венеційській бієнале — одній з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в Італії.