Маргарет Етвуд написала антивоєнний вірш, який представлять на Венеційській бієнале

Про це пише The Guardian.

84-річна канадська письменниця, авторка "Розповіді служниці" Маргарет Етвуд написала антивоєнний вірш "Лихо війни: продовження". Антивоєнний вірш про наслідки війни буде представлений на Венеційській бієнале 16 квітня. Вірш буде презентований разом з понад 200 роботами, зокрема картинами Франсіско де Гої та Отто Дікса, на виставці, покликаній підкреслити марність людських конфліктів.

Вірш "Лихо війни: продовження" апелює до руйнацій, пожеж, порівнює досвід емоційної втрати з фізичною шкодою війни: "Хтось вижив, хоча і не вцілів. Ніхто не повертається".

Видання отримало у розпорядження уривок твору:

Many have travelled far

to the place of fire and blackout,

the time without words.

Some have survived,

though not intact.

No one comes back.

Назва вірша Етвуд відсилає до серії з 80 офортів Гої Los Desastres de la Guerra, що були завершені між 1810 і 1820 роками. Зображення з серії будуть показані на паралельній з бієнале виставці, яку організовує канадський меценат.

Виставка Beati pacifici триватиме до вересня в церкві Chiesa di San Samuele. Куратор і колекціонер Брюс Бейлі описав її як антигероїчну історію західного військового мистецтва. Роботи досліджують конфлікти у мистецтві від XVII століття до наших днів, а також способи, які митці знайшли для передання жаху.

Також на виставці буде серія офортів Жака Калло "Мізерії війни" (1633); копія серії Дікса 1924 року Der Krieg ("Війна"), на яку вплинули як Калло, так і Гоя, і група гравюр південноафриканської художниці Марлен Дюма "Туман війни" (2006).

Бієнале триватиме з 20 квітня по 24 листопада.

Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії. Країна-агресорка другий рік поспіль не матиме свого павільйону на Венеційській бієнале — одній із провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в Італії.

Щодо участі Ізраїлю міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заявив, що країна буде представлена на цьогорічній Венеційській бієнале.

Ватикан оприлюднив свій новаторський проєкт для майбутньої Венеційської бієнале мистецтва - мультимедійну інсталяцію, яку розташує всередині жіночої в’язниці Венеції, створену за активної участі ув’язнених і митців і відкриту для публіки в суворих умовах безпеки.