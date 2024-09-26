Jerry Heil і Юлія Саніна випустили спільну пісню WABI-SABI та кліп на неї

Премʼєра відбулася на YouTube.

26 вересня вийшла дуетна пісня WABI-SABI представниці України на Євробаченні-2024 Jerry Heil (справжнє імʼя Яна Шемаєва) та солістки The Hardkiss Юлії Саніної, яка останнім часом зайнялася сольним проєктом і презентує себе як Julia Sanina.

WABI-SABI черпає натхнення з японської філософії прийняття змін і підсвітлює глибокі сенси сучасної української реальності.

У кліпі відображено процес відновлення через символіку kintsugi — мистецтва реставрації розбитої порцеляни за допомогою золота, після чого, вважається, виріб стає красивішим і ціннішим, бо пройшов певний життєвий шлях. Jerry Heil вважає, що термін дуже близький нашій реальності.

"Сьогодні не знайти жодного українця, не травмованого чи то морально, чи фізично. Це нова реальність, яку треба прийняти. І в цій реальності зʼявляються нові розуміння красивого", — поділилась Jerry Heil.

Як і розбитий посуд, що набуває нових форм завдяки золоту, ми, переживаючи випробування війни, стаємо сильнішими.

"Збираючи себе з уламків, як розбиту вазу, ми стаємо ще сильнішими, ще красивішими, ми стаємо іншими й вчимося любити себе — такими, якими ми є зараз. Це мистецтво, якому ми вчимося зараз усі як суспільство. Бо такими, як були, ми вже не будемо", — додала Julia Sanina.

У відео знялася Юлія Григор'єва, випускниця центру Superhumans, яка є уособленням нової реальності, сили духу та краси.