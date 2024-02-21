Jerry Heil стала найпопулярнішою українською артисткою на Spotify
Музикантка Яна Шемаєва, відома як Jerry Heil, яка цього року разом з Alyona Alyona поїде на Євробачення, стала найпопулярнішою українською артисткою на Spotify
Про це вона повідомила в Instagram.
28-річна українська співачка та авторка пісень Jerry Heil очолила рейтинг музичної стримінгової платформи Spotify серед українських виконавців за популярністю.
"Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива — це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас! Це найбільша в світі любов", - прокоментувала Яна.
Вона зауважила, що для неї важливо, що українська музика входить у світову.
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"А ще скажено кайфую від того, що натурально і органічно українська музика починає входити в глобальну. Дякую вам, друзі, бо ми робимо цю справу разом!", - додала Jerry Heil.
68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.
Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.
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