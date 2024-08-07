Херсонський музей ідентифікував чергову картину, яку викрали росіяни

Про це повідомили у facebook Херсонського художнього музею.

Кадр з сюжету, знятого російським пропагандистським каналом у серпні 2023 року в центральному музеї Тавриди, допоміг працівникам Херсонського художнього музею ідентифікувати чергову вкрадену роботу.

Фото: facebook Херсонського художнього музею

Це картина 1981 року художниці Надії Андрєєвої "З лялькою" із серії "Моя дочка".

Фото: facebook Херсонського художнього музею

"Російська художниця була графіком і працювала переважно у галузі ліногравюри, офорту, ксилографії, автолітографії, шовкографії. Викладала у дитячій художній школі. В музейній колекції були представлені ще дві роботи Андрєєвої з серії "Моя дочка", можливо, вони також стоять десь поруч на полицях імпровізованого фондосховища, спорудженого в концертній залі кримського музею", - зазначили в херсонському музеї.

Загалом наразі ідентифіковано 122 твори мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з Херсонського художнього музею у 2022 році. Загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тис. музейних експонатів.

121 твір перебуває в окупованому Криму, в сімферопольському центральному музеї Тавриди. Місцеперебування ще однієї роботи невідомо, але є підтвердження з боку окупантів, що шедевр перебуває в їхніх руках.

Наприкінці липня повідомлялося про ідентифікацію ще 5 робіт, викрадених росіянами.