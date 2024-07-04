Христина Соловій розповіла, чи змінилась її думка про Машу Єфросиніну після скандального інтервʼю

Про це вона сказала у коментарі "Нашому радіо".

Українська співачка Христина Соловій поділилася своєю думкою про українських зірок. Так, вона зазначила, що інкогніто-виконавиця Klavdia Petrivna асоціюється у неї з капелюшком, за яким вона ховає своє обличчя. Проте Соловій знає, що Klavdia Petrivna - це Соломія Опришко. На концерт співачки у Палаці спорту вона не піде, якщо артистка не планує показувати своє обличчя.

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Відповідаючи на питання про асоціацію з ведучою Машою Єфросиніною, музикантка сказала: "Новий канал. Зелена буква "Н".

Соловій також прокоментувала, чи змінилася її думка про ведучу після мовної суперечки під час їхнього інтервʼю у березні. Тоді артистка заявила, що на руках медійних персон, які роками "розмивали кордони" та "вибудовували культурні мости" між Росією та Україною, кров українців. Розмова вийшла резонансною та спровокувала багато обговорень та реакцій.

"Десь приблизно так я її для себе й уявляла. Я знала, що вона - найкращий інтервʼюєр в цій країні. І не зважаючи на всі ці гострі моменти, які були, я вважаю, дуже потрібні в першу чергу не для неї, а для того, щоб виникла ця суспільна дискусія. Я думаю, що це інтервʼю моє найкраще. Ми не посварилися, все було тихо", - зауважила Соловій.

Вона також поділилась, яка асоціація в неї із письменником, музикантом, а нині військовослужбовцем Сергієм Жаданом.

"Мадонна". Але мене зрозуміють тільки його фанати", - зазначила Соловій, маючи на увазі однойменну пісню гурту "Жадан і Собаки".

Христина Соловій і Сергій Жадан протягом 2022-2023 років перебували у стосунках. Днями артистка випустила пісню, присвячену завершеному роману з письменником. Відповідаючи на питання, чи підтримують вони нині стосунки, Соловій коротко зауважила: "В непоганих".

Вона уточнила, що підтримувати стосунки з колишніми для неї - це вміння, якому вона завжди хотіла навчитися.

"Я просто сприймаю кожну людину як вчителя, який приходить у твоє життя і щось дає", - додала музикантка.

Вона також поділилась, що її колишній продюсер Святослав Вакарчук "дуже багато для неї значить", але вони з ним не спілкуються.



