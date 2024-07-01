Христина Соловій відповіла, чи її нова пісня "Камертон" присвячена Жадану

Про це вона сказала в інтервʼю M1 music.

Українська співачка Христина Соловій 28 червня випустила пісню "Камертон". Композиція стала довгоочікуваною премʼєрою і для самої артистки. Вона розповіла, що "Камертон" закриває третю частину її альбому Rosa Ventorum III. Це пісня про стосунки, які "завершилися, але лишили глибокий слід на серці".

"Я написала "Камертон" у той період, коли тільки починала свій творчий шлях та сценічну карʼєру. "Камертон" є ровесником таких пісень, як Fortepiano, "Хто, як не ти". Здебільшого я пишу пісні натхненні прожитим досвідом. Але часто трапляється так, що спершу народжується пісня, а вже потім я проживаю досвід, який накликала на себе піснею. "Камертон" — саме такий випадок. Не шкодую, що не зарелізила її раніше. Відчуваю, що саме зараз прийшов час поділитися нею зі своїми слухачами", — поділилась Христина.

Вона уточнила, що прожила цю історію і тепер готова відпустити її у світ, хай "хтось впізнає себе в цій пісні". У коментарях в соцмережах шанувальники артистки зауважили, що актор, який зіграв у кліпі головну роль, дуже нагадує Сергія Жадана.

"Я вам нічого не розкажу, тому що актора ми не бачимо і, як завжди у всіх своїх відеороботах, я залишаю простір для домислів, фантазій. Люди ж це люблять", - прокоментувала співачка.

Соловій уточнила, що все в її творчості завжди відображує її особисте.

"Я не пишу пісень і у своїх кліпах не показую чогось, що мені не притаманно, або те, чого я не розумію, або те, чого не траплялося в моєму житті. Я у своїй творчості абсолютно чесна і відкрита. Якщо хтось і хоче знати щось про моє особисте життя, то дивіться мої кліпи і слухайте мої пісні", - підсумувала співачка.

Вона також пояснила, який меседж хотіла донести своїм релізом до слухачів.

"Якою б красивою, якою б ідеальною, солодкою, ванільною не здавалася ця історія, якщо ви відчуваєте, що не бринить і не звучить, обирайте завжди себе. І найважливіше, щоб ви були щасливі самі з собою. Грати нічого не потрібно. Особливо в стосунках", - додала Соловій.

Христина Соловій раніше розповіла, що протягом 2022-2023 року мала роман із письменником, вокалістом гурту "Жадан і Собаки" та громадським діячем Сергієм Жаданом. Їхні стосунки закінчилися, коли вона закохалася в іншого, а Жадан про це дізнався.