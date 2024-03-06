Соловій зізналася, що завершила роман із Жаданом, бо закохалася в іншого

Про це вона сказала в інтервʼю Маші Єфросиніній.

31-річна українська артистка Христина Соловій повідомила, що протягом 2022-2023 року мала роман із 49-річним письменником, вокалістом гурту "Жадан і Собаки" та громадським діячем Сергієм Жаданом. Як розповіла співачка, вони познайомилися, коли поет запросив її на інтервʼю для Radio NV у листопаді 2021 року.

Після того Сергій надіслав співачці текст пісні, яка Соловій не сподобалася, але вона все одно запропонувала творчу співпрацю. Вони почали спілкуватися 23 лютого 2022 року.

"Ввечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити, і в нас завʼязалося романтичне спілкування, яке тривало кілька місяців у форматі онлайн. Він присилав мені вірші, я відповідала, іноді скидала якісь свої селфі", – пригадала співачка.

На прохання Соловій, пара не розголошувала свій роман, а пояснювала їхню взаємодію творчою співпрацею. Вже під час стосунків Христина запропонувала письменнику знятися у її відеокліпі на пісню "Юність".

"На той момент наші стосунки були у розпалі. Кліп "Юність". Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент була в стосунках, а Сергій також був ще в шлюбі", - уточнила співачка.

Вона зізналася, що це був "космічний союз". Жадан був "мотором і рушійною силою", і разом вони зробили багато і в творчому плані. За словами Соловій, саме письменник був ініціатором їхніх стосунків.

"Мені раніше навіть було шкода, що мої почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже цього хотів. А я трішки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати. Але зрештою я закохалася [в іншого чоловіка] і все сталося, як сталося", - поділилась музикантка.

Вона уточнила, що їхній розрив був дуже напруженим, історія "дуже потріпала всім нерви", і після завершення стосунків із Сергієм Христина вживає антидепресанти. Вона стала ініціаторкою розриву.

"Я закохалася і не змогла на два фронти, - зізналася співачка і додала: - Він про це дізнався, і це було дуже нечесно, і мені дуже шкода. Я просто хотіла вибрати правильний момент, щоб йому про це сказати".

Вона зауважила, що на розрив вплинуло і те, що у них були дуже напружені графіки, і вони рідко бачились.

Сергій Жадан і Христина Соловій були разом майже півтора року. Зараз співачка зустрічається з 42-річним чоловіком, імʼя якого не називає.

Уперше про імовірний роман заговорили після того, як у грудні українська співачка випустила кліп на пісню "Юність", де разом з українським письменником зіграла історію кохання. Артисти пристрасно цілувались у відео. Вже навесні Сергій прокоментував зйомки кліпу, заявивши, що в цьому не було "нічого складного", а також зізнався, що не відчував знічення.

Український письменник та співак Сергій Жадан разом з музиканткою Христиною Соловій виступили на одній сцені у Львові та підігріли чутки про роман. В останні місяці артисти часто стали зʼявлятись на концертах та літературних заходах разом. Чутки про роман, які зʼявились у квітні, вони не коментують. Під час виступу у Львові Жадан і Соловій співали дуетом та ніжно обіймались на сцені.

17 жовтня стало відомо, що Соловій та Святослав Вакарчук, який її продюсував, більше не працюватимуть у парі.