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"Я була інструментом русифікації України": Єфросиніна прокоментувала мовну суперечку зі Соловій

23 квітня, 2024 вiвторок
14:41
Культура На фото: Маша Єфросиніна

Українська ведуча Маша Єфросиніна, заявила, що слова співачки Христини Соловій про кров українців на її руках стали для блогерки емоційним ударом

Про це вона сказала в інтервʼю "Українській правді".

На початку березня українська ведуча Маша Єфросиніна взяла інтервʼю у співачки Христини Соловій. Під час розмови артистка заявила, що на руках медійних персон, які роками "розмивали кордони" та "вибудовували культурні мости" між Росією та Україною, кров українців. Суперечка вийшла резонансною та спровокувала багато обговорень та реакцій. 

Єфросиніна поділилась, що їй було важко переживати дні після виходу інтервʼю, адже вона не могла "ані посперечатися, ані вийти виправдовуватися". 

"Ці емоції, які, власне, і захопили мене на самому інтервʼю, і взагалі та дискусія, яка виникла після інтерв'ю, була для мене неочікуваною, масштаб її був неочікуваним", - зізналася ведуча.

Коментуючи, як вона сприйняла слова Соловій про кров українців на руках знаменитостей, зокрема і на її, Єфросиніна заявила, що не була готова до цього формулювання і закиду та відчувала, "ніби пішла під воду від обурення". 

"Я розгубилася і тому я сказала те, за що потім справедливо вигрібала від людей, авторитетних для мене, тому що я дуже сильно розділяю те, де несуться образи, прокляття, ненависть, і тих людей, які перейшли в конструктивну розмову, що, до речі, мене дуже зібрало потім. У мене перед очима неслися картинки. Скільки разів я обирала Україну!" - обурилася ведуча.

Єфросиніна пригадала, що в 16 років вона, керченська дівчинка, обрала вступати у виш Києва, а також розповіла, що відмовлялася від роботи на російському телеканалі НТВ. У 2014 році, після анексії Криму, вона грубо відповіла на дзвінок із запрошенням на "Первый канал". Під час дискусії зі Соловій Єфросиніна наголосила, що вела всі шоу на українському телебаченні російською мовою, оскільки таким був запит аудиторії. 

"Коли людина мені сказала, що в мене кров на руках, це було емоційно ударом для мене, тому що це не так. Мене в той момент згубили емоції. Якби я була зібрана, я б не сказала про запит аудиторії. Це була моя помилка. Мене підвели і лексика, і самовладання, і вміння зреагувати так, як я хотіла як журналістка зреагувати", - пояснила ведуча.

Вона уточнила, що вкладала не це в свої слова і не намагалася перекласти відповідальність за свій вибір на українців.

"Я мала на увазі, що я була інструментом дуже серйозної русифікації України. Інструментом! Але ж не головнокомандувачем, я не була тим, хто все це придумав. Я була одним із факторів, і я несу відповідальність сьогодні. Абсолютно точно можу сказати, що я частина цієї великої помилки, про яку шкодую", - додала Єфросиніна.

В інтервʼю Маші Єфросиніній Христина Соловій заявила, що на руках усіх публічних людей, які несли в українських інфопростір російську мову, кров українців. Ведуча пояснила, що не стала вирізати з випуску цю дискусію, адже для неї є принциповим залишати у випусках своєї програми реальні думки реальних людей, навіть якщо їй вони не подобаються.

Пізніше Соловій пояснила, що мала на увазі виключно медійних людей, які після 2014 року продовжували створювати русскій мір в Україні своєю творчістю та працею.

Теги:
Шоу-бізнес
скандал
Христина Соловій
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