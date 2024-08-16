Христина Соловій випустила нову лемківську пісню "Кучерики"

Про це вона повідомила в instagram.

16 серпня відбулася премʼєра нової пісні української музикантки Христини Соловій "Кучерики".

"Якщо від пісні бувають сльози радості — то у мене так завжди від "Кучериків". З нею повʼязані найщемкіші події в моєму житті. І нарешті я її для вас записала", - прокоментувала новий реліз артистка.

Над аранжуванням пісні працював Павло Литвиненко.

"Дякую Павлу Литвиненку за цей влучний саунд, а вам за те, що так довго чекали на нову лемківську пісню", - додала Соловій.

Співачка відома тим, що у своїй творчості часто звертається до пісень лемків. Ці пісні є важливою частиною українського фольклору - етнографічної групи лемків, які проживають в регіоні Лемківщина, розташованому в Карпатах. Композиції містять глибокі емоції, думки і відображають прагнення лемків до кращого життя.

Лемківські пісні відзначаються своєю поетичністю і мудрістю, вони передають не лише особисті переживання, а й колективні спогади та історії.



