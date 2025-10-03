Художниця Прошковська представить у Великій Британії виставку, у фокусі якої знищене обстрілами РФ зерно

Про це Еспресо повідомили організатори проєкту.

З 4 по 26 жовтня українська мисткиня Марія Прошковська представить міжнародний проєкт Making Oddkin одночасно у двох просторах — Великій Британії (OUTPOST Gallery, Норідж) та Україні (Центр сучасного мистецтва, Запоріжжя).

У фокусі проєкту — зерно, знищене російськими обстрілами, яке художниця переосмислює як матеріал пам’яті та відновлення. Використання саману (суміші глини, соломи, води та зернового попелу) підкреслює спільну працю та взаємозалежність, що стають основою для відбудови. Виставка включає фотооб’єкт, фільм та інсталяцію.

міжнародний проєкт Making Oddkin, фото: надані організаторами проєкту

Метою Прошковської є привернути увагу до цінності кожної зернини для України, а також до складного процесу виробництва й розподілу пшениці в умовах повномасштабної війни та регулярних обстрілів.

міжнародний проєкт Making Oddkin, фото: надані організаторами проєкту

"Одна з основ моєї практики — знаходити спільні цінності з іншими культурами та через них формувати нові зв'язки між Україною й іншими країнами. Це простежується в проєкті "Making Oddkin - Нетипова спорідненість", який дав назву виставці", — поділилась Марія Прошковська.

Також 4 та 5 жовтня у Норіджі буде представлений перформанс художниці. За словами кураторів, ця частина проєкту виконує функцію культурної дипломатії — вона покликана нагадати місцевій аудиторії у Великій Британії про реалії, в яких працюють українські хлібороби сьогодні.

міжнародний проєкт Making Oddkin, фото: надані організаторами проєкту

Виставка проходить у рамках бієнале Platforma 2025, що об’єднує митців із досвідом міграції, та реалізована у партнерстві з AIDA Foundation благодійної ініціативи Havas Village.

Вхід на виставку у Запоріжжі та Норіджі безкоштовний.