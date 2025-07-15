Київська мистецька спільнота FORMA взяла під опіку кобилу з ранчо, на якому доглядають за постраждалими від війни тваринами
Перформери, танцівники й актори мистецької спільноти FORMA взяли під опіку Росинку — кобилу, яка була чемпіонкою України з кінного спорту, а опинилася на соціальному ранчо
Про це Еспресо розповіли в мистецькій спільноті FORMA.
Мистецька спільнота FORMA — Place For Making Art взяла під опіку Росинку — слухняну й ніжну кобилу з особливою історією. Раніше Росинка була чемпіонкою України з кінного спорту. На ній навчались і зростали цілі покоління майбутніх вершників. Сьогодні ж вона майже втратила зір.
фото: Олександра Рослякова
Росинка живе в Horse Paradise — соціальному ранчо на Київщині, де мешкає понад 45 коней, урятованих із прифронтових територій, забою чи покинутих ферм. Це місце створене з любові — Галиною Нагорною та Ксенією Бережною — і стало простором другого шансу для тварин. А для людей — простором глибокої присутності.
На ранчо відбуваються зустрічі з військовими, цивільними, дітьми.
фото: Олександра Рослякова
"У ці дні турбота про тварин стає терапією для душі, допомогою тим, хто сам потребує зцілення. FORMA вірить: турбота — це теж форма мистецтва. Бути поруч, піклуватися, не відвертати погляд — це теж дія. Це теж присутність", - поділились митці.
Вони також закликали бізнеси, спільноти, своїх глядачів і партнерів підтримати соціальне ранчо і взяти під опіку одного з коней.
фото: Олександра Рослякова
Довідково: FORMA — Place For Making Art — мистецька спільнота акторів, танцівників і перформерів під керівництвом Люсі Пономаренко. Артисти працюють на межі тіла, тиші, уваги й дії. Створюють не просто події, а форми, у яких можна жити: глибоко, чутливо, з відповідальністю. FORMA раніше мала назву Aktorstvo Theatre.
фото: Олександра Рослякова
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