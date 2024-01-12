Кількість прослуховувань музики на стримінгах у 2023 році вперше перевищила 4 трлн

Про це повідомляє Music Business world wide.

Як зазначається у звіті моніторингової компанії Luminate, у 2023 році кількість прослуховувань у всьому світі зросла на 22,3% - до 4,1 трлн у 2023 році (порівняно з 3,4 трлн у 2022 році).

Luminate також повідомляє, що загальний обсяг прослуховувань з урахуванням і пісень, і відеокліпів зріс на 33,7% і досягнув 7,1 трлн порівняно з 5,3 трлн у 2022 році.

Зокрема у США стримінг пісень збільшився на 14,6%, тобто до 1,5 трлн, у 2023 році завдяки таким суперзіркам, як Тейлор Свіфт, SZA та Морган Воллен. Найпопулярнішою виконавицею стала Тейлор Свіфт. Її пісні - це 1,8% усіх прослуховувань треків і переглядів відеокліпів.

Найбільшими музичним стримінговими сервісами світу є Spotify, YouTube Music та Apple Music.

Spotify підбив підсумки 2023 року, оголосивши найкращі пісні, виконавців і подкасти. Музичний сервіс показав, що найпопулярнішою зіркою у світі у 2023 році стала Тейлор Свіфт, а піснею року - Flowers Майлі Сайрус.