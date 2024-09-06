Klavdia Petrivna попередила про шахраїв, які від її імені збирають гроші
Українська інкогніто-співачка Klavdia Petrivna, яка нещодавно показала своє обличчя, закликала своїх шанувальників бути обачними і не перераховувати кошти шахраям
Про це вона написала в instagram.
Українська співачка Klavdia Petrivna, якою найімовірніше є Соломія Опришко, повідомила про фейкову сторінку, на якій збирають кошти від її імені.
"Мої любі, дуже прошу вас не вірити жодним сторінкам, окрім цієї, і також нікуди, окрім офіційного збору, не надсилати кошти. До сторінки @solomiia_1307 я не маю ніякого стосунку. Я з вами тут, і більше на жодній зі сторінок в instagram", - наголосила Klavdia Petrivna.
Фото: скриншот з instagram
Фото: скриншот з instagram
Артистка нагадала, що в неї триває "Відкритий Клавин Збір" на амуніцію для жінок-військових, а посилання на нього розміщене в шапці профілю сторінки співачки.
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Вона також висловила співчуття постраждалим та близьким загиблих внаслідок російських обстрілів Харкова, Полтави, Львова, Кривого Рогу та інші міст.
"Конвертуємо злість у донати на перевірені збори", - додала артистка.
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