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Головна Культура Klavdia Petrivna попередила про шахраїв, які від її імені збирають гроші

Klavdia Petrivna попередила про шахраїв, які від її імені збирають гроші

Дар'я Тарасова
6 вересня, 2024 п'ятниця
12:30
Культура Klavdia Petrivna

Українська інкогніто-співачка Klavdia Petrivna, яка нещодавно показала своє обличчя, закликала своїх шанувальників бути обачними і не перераховувати кошти шахраям

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Про це вона написала в instagram.

Українська співачка Klavdia Petrivna, якою найімовірніше є Соломія Опришко, повідомила про фейкову сторінку, на якій збирають кошти від її імені.

"Мої любі, дуже прошу вас не вірити жодним сторінкам, окрім цієї, і також нікуди, окрім офіційного збору, не надсилати кошти. До сторінки @solomiia_1307 я не маю ніякого стосунку. Я з вами тут, і більше на жодній зі сторінок в instagram", - наголосила Klavdia Petrivna.

Фото: скриншот з instagram

Фото: скриншот з instagram

Артистка нагадала, що в неї триває "Відкритий Клавин Збір" на амуніцію для жінок-військових, а посилання на нього розміщене в шапці профілю сторінки співачки. 

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Вона також висловила співчуття постраждалим та близьким загиблих внаслідок російських обстрілів Харкова, Полтави, Львова, Кривого Рогу та інші міст.

"Конвертуємо злість у донати на перевірені збори", - додала артистка.
 

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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