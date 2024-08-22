Klavdia Petrivna скасувала шоу, на якому планувала розкрити своє обличчя
Заплановане на 1 вересня у Києві Origin Show з інкогніто-співачкою Klavdia Petrivna, на якому вона планувала показати своє обличчя, скасували
Відповідну інформацію поширили на сайті квиткового оператора Concert.ua.
При переході за посиланням про подію на сайті Concert.ua відкривається вікно про помилку.
Фото: скриншот з Concert.ua
Раніше було анонсовано, що 1 вересня інкогніто-співачка Klavdia Petrivna візьме участь у зйомках пілотного випуску YouTube-проєкту Origin Show. Шоу мало відбутися "Без масок", тож артистка, нарешті мала би показати своє обличчя публіці "у дружній атмосфері в форматі музики, розваг, інтерактиву з публікою і цікавих розмов з відомими гостями-артистами".
Читайте також: Байрактарщина vs інтелектуальна естетика: чому Klavdia Petrivna та Маша Кондратенко - (не) одна і та сама людина
У телеграм-каналі "Музвар" поширили скриншот з Concert.ua, на якому зазначено, що подію скасували.
Фото: Музвар
Шоу планувалося на ORIGIN STAGE у Києві.
У липні Klavdia Petrivna стала героїнею п'ятого випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" і показала частину обличчя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.16 Купівля 41.16Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.61Продаж 46.28
- Актуальне
- Важливе