Klavdia Petrivna скасувала шоу, на якому планувала розкрити своє обличчя 

Відповідну інформацію поширили на сайті квиткового оператора Concert.ua.

При переході за посиланням про подію на сайті Concert.ua відкривається вікно про помилку.

Фото: скриншот з Concert.ua

Раніше було анонсовано, що 1 вересня інкогніто-співачка Klavdia Petrivna візьме участь у зйомках пілотного випуску YouTube-проєкту Origin Show. Шоу мало відбутися "Без масок", тож артистка, нарешті мала би показати своє обличчя публіці "у дружній атмосфері в форматі музики, розваг, інтерактиву з публікою і цікавих розмов з відомими гостями-артистами".

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У телеграм-каналі "Музвар" поширили скриншот з Concert.ua, на якому зазначено, що подію скасували.

Фото: Музвар

Шоу планувалося на ORIGIN STAGE у Києві.

У липні Klavdia Petrivna стала героїнею п'ятого випуску авторського проєкту Тіни Кароль "Дім звукозапису" і показала частину обличчя.