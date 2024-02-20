Книжки Фредріка Бакмана, який припинив співпрацю з Росією у 2022 році, повертаються у РФ

Про це повідомила в своєму телеграм-каналі російська літературна критикиня Галина Юзефович.

"Хороші новини для тих, хто чекав продовження трилогії Фредеріка Бакмана "Ведмеже місто" - героїчне видавництво "Синдбад" якось дотиснуло правовласників, і "Після бурі" (в українському перекладі книга вийшла під назвою "Переможці", - ред.) все ж таки вийде російською", - написала Юзефович.

Росіянка відзначила, що шведський автор після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну припинив співпрацю з країною-агресоркою, і 2 роки книжки Бакмана не виходили в РФ.

"Я, зізнатися, не великий шанувальник цього циклу, але все одно тішуся, коли хтось, грюкнувши дверима в 2022-му, все ж таки повертається до вітчизняного читача. Культурний бойкот – найгірше, що можна вигадати", - додала Юзефович.

Фото: з відкритих джерел

Українці обурилися новиною про повернення шведського письменника на російський ринок. У коментарях під останнім дописом письменника в Instagram йому нагадують, що за останні два роки нічого не змінилося, та Росія продовжує вбивати українців.

Фото: Instagram Фредріка Бакмана

Фото: Instagram Фредріка Бакмана

Фото: Instagram Фредріка Бакмана

Фото: Instagram Фредріка Бакмана

Шведський письменник, блогер, колумніст Фредрік Бакман найбільш відомий за романами "Чоловік на ім'я Уве" (який був двічі екранізований), "Ведмеже місто" (за мотивами якого знято однойменний серіал) та "Речі, які моєму синові слід знати про світ". В Україні романи Бакмана публікує видавництво "Книголав". "Переможці" - завершальна книга трилогії, яку розпочинає "Ведмеже місто".



