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Головна Культура Американська письменниця Ребекка Кван пояснила, чому її книжки продаються в РФ попри її обіцянку не співпрацювати з росіянами

Американська письменниця Ребекка Кван пояснила, чому її книжки продаються в РФ попри її обіцянку не співпрацювати з росіянами

1 лютого, 2024 четвер
14:04
Культура На фото: Ребекка Кван

Американська письменниця китайського походження Ребекка Кван відреагувала на новину про те, що в Росії готується до друку переклад її роману 2023 року "Жовтолика" 

Коментар щодо цієї ситуації Ребекка Кван опублікувала в сторіз в Instagram.

27-річна американська письменниця китайського походження Ребекка Кван, популярна в усьому світі завдяки своїм фентезійним романам "Макова війна", "Вавилон" і "Полумʼяний бог", прокоментувала нещодавній анонс російського видання її найновішого роману "Жовтолика".

Жовтолика

Фото: Скриншот з Х

 

"Друзі, я не порушила свою обіцянку, дану в 2022 році, і відтоді не спілкувалася з командою там (у Росії, - ред.). Я все ще дотримуюся своєї обіцянки. Ці контракти були підписані у 2021 році або раніше, і я маю юридичні зобовʼязання", - написала в соцмережі Ребекка Кван, коментуючи анонс росіян.

Ребекка Кван

Фото: Скриншот з Instagram Ребекки Кван

 

Анонс від російського видавництва "Ексмо" стосується сатиричного роману Кван "Жовтолика", який вперше видало американське видавництво HarperCollins у травні 2023 року. Після початку повномасштабного вторгнення письменниця заявляла, що не підписуватиме з російськими видавництвами "жодних нових контрактів" та обговорить з командою, який контроль вони мають над книгами, які вже готуються до друку в РФ.

Такі заяви письменниця зробила після того, як користувачі Х звернули увагу Кван на те, що в Росії після повномасштабного вторгнення вийшов роман "Вавилон". Тоді вона зауважила, що права на нього були придбані російським видавництвом ще у 2021 році. 

В Україні роман "Жовтолика" вийде в березні 2024 року у видавництві "Жорж". Це перший твір Ребекки Кван, у якому вона відходить від епічності, фентезійності й експериментує з жанром сатиричного роману. 

Роман "Жовтолика"

Фото: Instagram "Жорж"

 

Роман розповідає про двох молодих письменниць Атену Лю і Джуніпер Гейворд. Атена — справжня літературна зірка з шестизначними гонорарами, а про Джуніпер майже ніхто й не чув. Все змінюється, коли Джун стає свідком раптової смерті Атени й викрадає її щойно дописаний шедевр — експериментальний роман про роль китайських робітників у Першій світовій війні. 

Але Джуніпер ніяк не може вийти з тіні Атени, часом їй навіть ввижається, що та насправді не померла і спостерігає за нею. А невдовзі в соцмережі з’являються анонімні звинувачення в крадіжці рукопису… Тож тепер успішна авторка має вирішити, як далеко готова зайти, щоб зберегти свою таємницю і втримати омріяну славу.


 

Теги:
США
підтримка України
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