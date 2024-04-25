KOLA випустила іронічну пісню-рефлексію на стосунки з татом, якого не було в її житті
Українська співачка KOLA презентувала іронічну пісню Salut Papa, присвячену сумній темі - відсутності батька в житті дитини, та кліп на неї
Премʼєра відбулася на YouTube.
25 квітня вийшла пісня Salut Papa української співачки Анастасії Прудіус, відомої під сценічним імʼям KOLA. Іронічна пісня підіймає болючу для самої артистки тему - зростання без батька. Композицію музикантка описала як рефлексію на життя без тата.
"Сьогодні я вже все це сприймаю з іронією, бо багато працювала над цим, але колись це була для мене справжня трагедія і це нормально, і природно! Так, я зросла без свого тата, і колись я розповім всю історію, бо поки її знає лише моя родина, але щось таки з неї ви зможете почути саме в цій пісні", - поділилась артистка.
Salut Papa вона присвятила всім, хто виходить зі складних ситуацій з гумором та вміє приймати ситуації. Вона зізналася, що колись через відсутність батька з неї знущались та кепкували.
"Salut Papa — іронічна рефлексія на мої стосунки з батьком, точніше, їхню відсутність. Ця пісня стала, мабуть, найкращим його проявленням в моєму житті, батько дав влучний привід записати її та зняти класний кліп, який мені дуже подобається, сподіваюсь, ви оціните теж", - додала KOLA.
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