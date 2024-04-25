KOLA випустила іронічну пісню-рефлексію на стосунки з татом, якого не було в її житті

Премʼєра відбулася на YouTube.

25 квітня вийшла пісня Salut Papa української співачки Анастасії Прудіус, відомої під сценічним імʼям KOLA. Іронічна пісня підіймає болючу для самої артистки тему - зростання без батька. Композицію музикантка описала як рефлексію на життя без тата.

"Сьогодні я вже все це сприймаю з іронією, бо багато працювала над цим, але колись це була для мене справжня трагедія і це нормально, і природно! Так, я зросла без свого тата, і колись я розповім всю історію, бо поки її знає лише моя родина, але щось таки з неї ви зможете почути саме в цій пісні", - поділилась артистка.

Salut Papa вона присвятила всім, хто виходить зі складних ситуацій з гумором та вміє приймати ситуації. Вона зізналася, що колись через відсутність батька з неї знущались та кепкували.

"Salut Papa — іронічна рефлексія на мої стосунки з батьком, точніше, їхню відсутність. Ця пісня стала, мабуть, найкращим його проявленням в моєму житті, батько дав влучний привід записати її та зняти класний кліп, який мені дуже подобається, сподіваюсь, ви оціните теж", - додала KOLA.