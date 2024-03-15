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Коли треба сказати "Я - капітан!": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
15 березня, 2024 п'ятниця
20:06
Культура "Я, "Побєда" і Берлін"

Від фільму, якому на Венеційському кінофестивалі аплодували 13 хвилин поспіль, до стрічки, яка подарувала Україні перший "Оскар"

Без преамбул. Просто традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"20 днів у Маріуполі"

Знову в кінотеатрах - з 14 березня

"20 днів у Маріуполі"Той, хто ще не бачив, використайте шанс. Адже саме ця, одна з найважливіших документальних стрічок, створених в Україні за останні роки, подарувала нашій державі першого "Оскара". Фільм, що став найкасовішим в українському кінотеатральному прокаті, зібравши за перші вихідні після прем'єри понад півмільйона гривень та претендував на "Оскар-2024", переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Стрічка засновника Української асоціації професійних фотографів, воєнного кореспондента й письменника Мстислава Чернова (раніше, як постійний відеокореспондент Associated Press в Україні, який працює в зонах воєнних дій, знімав з 2014 року на Донбасі, у Сирії та Іраку), присвячена першим дням облоги Маріуполя.

Дням, коли Україна ще переживала шок від того, як цілеспрямовано росіяни нищать місто та його мирних мешканців. Світова прем’єра фільму відбулася на головному фестивалі незалежного кіно у світі - Sundance, де стрічка отримала приз глядачів. Потім були покази та нагороди ще на 6 фестивалях. За свою роботу українські журналісти отримали Пулітцерівську премію.

"Початок повномасштабного вторгнення вони зустріли у Маріуполі – відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою, - анонсували фільм. - Попри всі розмови та чутки, до такого розвитку подій люди не були готові. Шок від жорстокості, з якою росіяни руйнували не лише будинки, а й долі безлічі маріупольців, журналісти пережили разом з усіма. На 21-й день після початку вторгнення їм вдалося виїхати через гуманітарний коридор. Відтоді у Маріуполі немає жодного журналіста".

"Я - капітан!"

У кінотеатрах з 14 березня

"Я - капітан!"

Ще один номінант на цьогорічну премію "Оскар" - у категорії "Найкращий іноземний фільм" - уже від Італії.  Його показали в рамках основної програми 80-го Венеційського кінофестивалю у вересні 2023 року, де він був нагороджений "Срібним левом" за найкращу режисуру та премії найкращому молодому акторові, яку отримав Сейду Сарр. Овації після показу фільму не вщухали 13 хвилин. На нині ця стрічка від володаря "Пальмової гілки" режисера Маттео Ґарроне, яку знімали у співпраці Італія, Бельгія та Франція, вже назбирала 19 призів та 21 номінацію.

Цікаво, що кастинг для пошуку виконавців головних ролей проводили у Сенегалі, серед місцевих підлітків. Акторам, які зіграли у стрічці, було 17 та 18 років. Зйомки почались у Дакарі, згодом продовжились у Марокко та Італії.

"Брати-підлітки Сейду (Сейду Сарр) і Мусса (Мустафа Фалль) живуть у Дакарі та мріють перебратися до Європи. Хлопці наполегливо працюють та відкладають гроші, аби вистачило на довгу дорогу. Зрештою вони вирушають у путь. Брати усвідомлювали, що подорож не буде комфортною, але не уявляли наскільки вона стане виснажливою. Тривалі переходи через пустелю, незаконний перетин кордону, в’язниця, тортури та травми – це лише частина з того, що їм довелося пережити".

У головних ролях Сейду Сарр, Мустафа Фалль, Ісака Савадого, Ішем Якубі, Мамаду Сані

"Я, "Побєда" і Берлін"

У кінотеатрах з 14 березня

"Я, "Побєда" і Берлін"Цього вітчизняного фільму фанати Кузьми чекали відтоді, відколи у серпні 2020 року компанія StarMedia за підтримки Держкіно почала працювати над його екранізацією.  Пригодницьку комедію зняла за однойменною повістю Кузьми Скрябіна режисерка Ольга Ряшина ("Секс і нічого особистого"). Твір Кузьми вийшов друком у 2006 році, а вже за два роки з’явилася аудіокнига, яку начитав сам автор. Творці наголошують, що це не документальний фільм-біографія, а художній твір. У фільмі звучать кавери відомих українських артистів на 16 композицій Скрябіна.

Отож "На початку 90-х музиканти-початківці були невибагливі. Тож, коли випала нагода обміняти старезну машину на шістсотий "мерс" вони погодилися не роздумуючи. Кузьма та його друг Бард вирушають до Берліна. Вони їхатимуть на ледь живій "Побєді", аби в Німеччині обміняти її на омріяного "мерседеса". На момент виїзду зі Львова до запланованого концерту залишилося три дні, тож хлопцям потрібно поспішати".

У головних ролях Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева

"Ірландське бажання"

На Netfliх з 15 березня

"Ірландське бажання"Американська фантастична романтична комедія режисерки Джейн Деміан за сценарієм Кірстен Хансен. Для виконавиці Ліндсі Логан - це вже другий поспіль її проєкт із Netflix. Попри те, що дехто закидає цій комедії брак особливої оригінальності, стрічку уже назвали рішучим доповненням до всесвіту Ліндсі Логан "що, якщо".

Отож за сюжетом - за кілька днів хлопець мрії Медді одружиться з її найкращою подругою. Бажання про кохання, загадане біля стародавнього каменя в Ірландії, магічним чином змінює її долю.

У ролях Ліндсі Логан, Ед Спілерс, Александр Влагос

"Полювання на вбивцю" (серіал)

На Apple TV+ з 15 березня

"Полювання на вбивцю"Конспірологічний трилер про один із найвідоміших злочинів у історії - вбивство шістнадцятого президента США Авраама Лінкольна. Властиво не про саме вбивство, а про пошуки убивці, які організував  друг Лінкольна та його військовий секретар Едвін Стентон. Серіал заснований на книзі американського письменника та історика  Джеймса Свонсона, який за цю книгу отримав Премію Едгара Алана По.

У ролях Тобаяс Мензіс, Вокер Бебінгтон, Керрі Лазар та ін.

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