Колишній креативний директор Gucci Алессандро Мікеле очолив Valentino

Про це Мікеле повідомив в instagram.

Після того, як у березні Пьєрпаоло Піччолі, який 25 років працював у Valentino, пішов з посади креативного директора модного дому, його місце посів італійський дизайнер Алессандро Мікеле. Своє призначення Мікеле назвав "неймовірною честю".

"Я відчуваю надзвичайну радість і величезну відповідальність приєднатися до модного дому, де слово "краса" вирізано на колективній історії, створеній з характерної елегантності, вишуканості та надзвичайної грації", - написав він.

Мікеле відзначив, що засновники Валентино Гаравані та Джанкарло Джамметті завжди були для нього джерелом натхнення, і тепер він збирається віддати їм шану через власну інтерпретацію та творче бачення.

"Сьогодні я шукаю слова, щоб описати радість, збагнути її, щоб по-справжньому передати те, що я відчуваю: усмішки, що вириваються з грудей, блаженство вдячності, що запалює очі, той дорогоцінний момент, коли необхідність і краса простягаються і зустрічаються. Однак радість настільки жива істота, що я боюся заподіяти їй біль, якщо наважусь вимовити її ім’я", - додав дизайнер.

Алессандро Мікеле працював у модному домі Gucci протягом 20 років і залишив посаду в листопаді 2022 року.

