Колискові з українською душею: бренд "Малютка" відроджує спадок для майбутніх поколінь

Колискові вже доступні на Spotify, YouTube, YouTube Music, Apple Music.

Виконавицями пісень стали співачки KOLA, MamaRika і Катерина Гирман. "Українські колискові – це не просто мелодії, вони несуть у собі мудрість поколінь, зберігають звʼязок із предками та дають можливість передати їхні цінності дітям. Я щаслива, що цей альбом став містичним міксом минулого та теперішнього. Ми дали колисковим нове життя", — ділиться своїми думками KOLA.

Ідея проєкту зародилась у команди бренду "Малютка" під час дослідження давніх колискових Полтавщини. Вони усвідомили цінність цих співанок для українців як частини культурного коду нації. Співання батьками української колискової своїм дітям – це особлива давня традиція цілих поколінь. Вона поєднує в собі вербальну і тактильну комунікацію, переплетення українських символів, віру в добро та щасливе майбутнє дитини. Українська мова, ніжна мелодія і заколисування батьком чи матірʼю з пелюшок формують у дитини затишне відчуття дому і своєї хати. Цей особливий ритуал є першим кроком до формування української ідентичності.

Саме тому компанія виділила кошти на пошук старовинних колискових у збірках і архівах різних куточків України. А після цього здійснила масштабну роботу над їх переосмисленням і аранжуванням, щоб слова і мелодії пісень були близькими та зрозумілими кожному.

До роботи над проєктом залучили дитячих лікарів, психологів та логопедів, щоб зрозуміти, як саме пісня на ніч впливає на формування дитини. Ті зазначають, що мелодійна колискова батьків сприяє розвитку мовлення в дитини, чудово справляється зі стресом, а також формує емоційний звʼязок між мамою або татом і дитиною. Сенси, які споконвіків українці вкладали в колискові, мають сильний вплив на майбутнє дитини.

Команда проєкту "Колискові з українською душею" закликає батьків послухати унікальний альбом і відроджувати давні українські традиції. Співати дітям на ніч, говорити до них українською мовою та годувати продуктами землі, на якій вона зростає – надзвичайно важливо. Діти – це продовження нас. Вони і є майбутнє.