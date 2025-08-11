Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину

Про це пише Variety.

31-річний колумбійський співак і композитор Малума минулими вихідними дав концерт у Мехіко. Шоу стало частиною фінального етапу світового туру +Pretty +Dirty, який завершується 16 серпня.

Артист перервав виступ, помітивши у натовпі жінку з малою дитиною.

"З усією повагою… скільки їй років? — запитав Малума матір у відео, опублікованому в Інтернеті. — Рік? Менше? Рік. Як ви думаєте, чи варто брати однорічну дитину на концерт, де децибели такі до біса високі? Де такий гучний звук. Ця дитина навіть не знає, що тут робить. Наступного разу захистіть її вуха чи щось на кшталт цього. Справді. Це важко. Це ваша відповідальність. Ви розмахуєте нею, ніби це іграшка. Ця дитина не хоче тут бути, справді. Я кажу вам з усією любов’ю та повагою, що тепер, коли я батько, я б ніколи не взяв її на концерт. Наступного разу будьте трохи уважнішими".

Турне Малуми +Pretty +Dirty World Tour, що складається з 21 концерту, розпочалося 15 березня в Барселоні, Іспанія. Фінальний концерт відбудеться у Гвадалахарі, Мексика.