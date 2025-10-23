Команда Олі Полякової поскаржилася організаторам Євробачення на правила Нацвідбору на конкурс
Команда співачки Олі Полякової написала листи в Європейську мовну спілку з проханням втрутитися у справу зі "Суспільним" та пригрозила судовим позовом у разі відмови змінити окремі правила Нацвідбору
Про це повідомив продюсер української співачки Михайло Ясинський на сторінці у facebook.
За його словами, команда Полякової направила листи до Європейської мовної спілки з проханням втрутитися у ситуацію, а також до "Суспільного" з попередженням, що у разі відмови змінити окремі правила Нацвідбору на Євробачення можливий судовий позов.
"Відправили листи в EBU з проханням втрутитися в справу та в Суспільне з попередженням, що якщо не будуть змінені окремі правила Нацвідбору на Євробачення, то неминучий судовий позов та процес можуть призвести до ще більших скандалів", - написав Ясинський.
Продюсер додав, що необхідно вийти на "відкриту дискусію", і знайти "справедливе рішення".
Що передувало
Оля Полякова 17 жовтня повідомила, що подала заявку на участь у нацвідборі "Євробачення-2026" і направила офіційний лист до Суспільного з проханням переглянути правила конкурсу.
Згодом Суспільне Мовлення відповіло на лист співачки, відмовившись змінювати правила і підкресливши, що після початку нацвідбору, який цьогоріч стартував 3 вересня, зміни неможливі.
