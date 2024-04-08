Комікс, у якому вперше в історії з'явився Супермен, продали за рекордні $6 млн

Про це пише CNN.

Аукціонний дім Heritage Auctions, який займався продажем, назвав комікс "найважливішим, найвпливовішим коміксом з усіх виданих", оскільки він познайомив світ із Суперменом. Комікс, який був виданий 86 років тому, коштував лише 10 центів за випуск.

«Хто знає, чи був би колись Золотий вік коміксів без Супермена", — сказав віцепрезидент Heritage Auctions Баррі Сандовал.

Попри свій вік, цей комікс все ще був у дуже хорошому стані, з насиченими кольорами та невеликим потертим верхом. За інформацією Heritage Auctions, існують лише дві інші невідреставровані копії такого коміксу в кращому стані. Також є лише 100 примірників, які збереглися з 200 тис. оригінально надрукованих.

Фото: Heritage Auctions

Історія, написана друзями Джеррі Сігелем і Джо Шустером, розкриває походження Супермена як інопланетної дитини, яку відправили на Землю, щоб уникнути знищення його планети. Комікс також знайомить світ з його коханою, Лоїс Лейн.

В аукціонному домі додали, що ціна цього конкретного випуску така, що окремі сторінки коштують до $60 тис. за кожну. Інші копії також були продані за рекордно високими цінами, включно з однією у 2021 році, яка коштувала $3,25 млн і стала найдорожчим коміксом на той час.

За роки, що минули після його першої появи, Супермен став одним із найбільш впізнаваних і стійких персонажів американської попкультури, породивши блокбастери, книги, іграшки та навіть жуйку.