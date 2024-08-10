"Крижане серце 3", "Моана 2" та "Аватар 3": у Disney назвали свої наступні релізи

Про це повідомляє Associated Press.

"Світ потребує розваг, можливо, навіть більше, ніж будь-коли раніше, і ми серйозно ставимося до цієї відповідальності", - заявив Ігер перед початком презентації.

"Моана 2": Ауліі Кравальо та Дуейн Джонсон, які зіграли головні ролі у стрічці, представили на сцені пісню за мотивами мультфільму, а згодом у Disney показали перший трейлер. У ньому з'являються як знайомі, так і нові персонажі, зокрема молодша сестра Моани. Фільм вийде в кіно 27 листопада.

"Зоряні війни": Виконавчі продюсери Джон Фавро та Дейв Філоні презентували фільм "Мандалорієць і Ґроґу", який вийде в травні 2026 року. Також було анонсовано новий серіал "Зоряні війни: Екіпаж скелетів", який вийде на Disney+ 3 грудня. Джуд Лоу поділився деталями про серіал та показав фрагмент.

"Аватар": Режисер Джеймс Кемерон та актори Зої Салдана і Сем Вортінгтон представили "Аватар: Вогонь і попіл", третю частину франшизи, яка вийде у 2025 році. На сцені було показано концепт-арт.

"Суперсімейка": Піт Доктер, головний креативний директор Pixar Animation, оголосив про третю частину "Суперсімейки".

"Історія іграшок": Ендрю Стентон, режисер перших двох фільмів, повернувся, щоб очолити "Історію іграшок 5", прем'єра якої відбудеться влітку 2026 року.

"Холодне серце 3": Disney поділився концепт-артом майбутнього фільму, який показує Анну, Ельзу та Олафа, що стикаються з новою загрозою. Прем'єра запланована на 2027 рік.

"Зоополіс 2": Джініфер Гудвін, зірка фільму, оголосила, що Ке Хуей Куан приєднається до акторського складу в ролі змії. Прем'єра запланована на листопад 2025 року.