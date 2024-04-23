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Аналітика

Культура на часі: що з доходами українських театрів на другий рік війни. Дослідження YouControl

23 квітня, 2024 вiвторок
15:28
Культура кіно, кінотеатр

Команда YouControl.Market проаналізувала фінансові показники українських театрів за допомогою даних з відкритих джерел

Про театри з найбільшими доходами в 2023 році і приватний мистецький сектор України в умовах воєнного стану — в новому аналітичному матеріалі.

У 2023 році на  підтримку національних театрів тільки за програмою “Фінансова підтримка театрів” (КПКВК 3801110) держава виділила понад 1,3 млрд грн. 

Загалом із державного бюджету за даною програмою фінансуються 8 театрів. За даними YC.Market, найбільше коштів за у 2023 році отримав Національний академічний театр опери та балету України імені Т.Г.Шевченка — понад 322 млн грн, найменше — Франківський драмтеатр — майже 45 млн грн.

Необхідно зазначити, що більшість отриманих від держави коштів, театри спрямовують на заробітну плату співробітників та сплату податків. Ще частина йде на сплату комунальних послуг і лише кілька відсотків на нове обладнання чи оновлення декорацій.

Які ж театри у 2023 році заробили найбільше? 

Усі національні театри у 2023 році заробили більше, ніж у 2021 році. Тільки Одеський оперний театр у 2023 році не перевищив свій рівень чистого доходу 2021 року.

Найбільше доходів серед національних театрів за 2023 рік згенерував Театр опери та балету імені Т. Шевченка — більше 53 млн грн. Майже 46 млн грн чистого доходу отримав Театр Франка, ще 31,5 млн грн доходу отримала Львівська опера.

Найбільший чистий дохід серед театрів комунальної власності у Київського театру оперети — майже 157 млн грн. Понад 70 млн грн чистого доходу згенерував Київський театр опери та балету для дітей і юнацтва, ще понад 67 млн грн — Молодий театр.

Звертаємо увагу, що як показує аналітика даних, комунальні театри включають у чистий дохід і кошти отримані з місцевих бюджетів, які використовують для ведення своєї основної операційної діяльності. 

Як зазначають у Національній спілці театральних діячів України 2023 році кількість глядачів однозначно збільшилася, оскільки театри призвичаїлися до нових умов, а глядачі потребують емоцій та вражень. Театри стали доступними раніше, ніж відновилася концертна діяльність естрадних виконавців, тож в цю паузу глядачі обрали театр і залишилися там.

Дизель Шоу, Без Обмежень та Онука: скільки заробили українські артисти?

Серед приватних компаній, які ведуть бізнес із КВЕДом 90.01 “Організація театральної діяльності” найбільші прибутки у 2023 році понад — 73 млн грн — отримала компанія Перша Концертна Агенція (ТОВ "ПКА ГРУП"), яка планує і організовує концерти і виступи артистів по всій території України та за кордоном. Компанія заснована у 2020 році. Приріст чистого доходу відносно 2022 року склав 1620%.

Чистий дохід фірми ТОВ "ДИЗЕЛЬ ІВЕНТ" склав майже 51 млн. Компанія “Дизель Студіо” організовує концертну гумористичну програму “Дизель Шоу”, телевізійні продукти та телесеріали. ТОВ "ВМФ ІВЕНТ ГРУП" отримало понад 40 млн грн, ТОВ "НЬЮ ФРІДОМ" 29 млн грн.  

Чистий дохід популярного гурту “Без Обмежень” (ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ") у 2023 році склав понад 16 млн грн. 

Майже 12 млн грн заробила компанія ТОВ "МОЗГІ ГРУП" Ірини Горової. Понад 6,2 млн грн компанія ТОВ "ДЗІДЗІДЗІ", що належить Михайлу Хомі, відомому як Дзідзьо. Виручка компанії співачки Онуки та її чоловіка, продюсера і співака Євгена Філатова ТОВ "ВІДЛІК" склала 6,1 млн грн. Гурт Latexfauna (ТОВ "ЛАТЕКСФАУНА") понад 4,3 млн грн, а приріст виручки склав 4452%. 

У підсумку, попри все, українське театральне мистецтво користується сьогодні попитом та популярністю серед широких мас. Однак, театрам ще далеко до того “успіху”, який в країні мають онлайн-казино. Так, для прикладу, за даними Держстату букмекерська компанія ТОВ "ФАВБЕТ" згенерувала майже 10 млрд грн чистого доходу у 2023 році.  А це у 43 рази більше, ніж заробили минулоріч вісім національних театрів разом. 

В той же час. На момент виходу дослідження, актор Житомирського академічного музично-драматичного театру ім. І.Кочерги О. Литовченко на сторінці у Фейсбук повідомив, що Житомирська ОВА не знайшла коштів для фінансування трьох житомирських театрів. Як повідомляє актор, з травня всі працівники не отримуватимуть зарплату, а театри вимушено закриваються.

Відзначимо, що за даними spending.gov.ua, що містяться в YC.Market, Житомирський музично-драматичний театр ім. Івана Кочерги у 2023 році у якості розпорядника державних коштів витратив 22 млн грн., Житомирська обласна філармонія розпоряджалася 20 млн грн публічних коштів, Житомирський академічний театр ляльок з місцевого бюджету отримав 9,2 млн грн. У Драмтеатрі ім.Кочерги працює 143 людини, у Театрі ляльок - 50 людей, а у Філармонії - 171 людина.

Просимо журналістів і владу звернути увагу на ситуацію. Адже культура дуже на часі.

Специфіка дослідження театральної сфери

  • Кількість театрів зазначена без урахування тимчасово-окупованих територій.

  • Для аналізу ми обрали компанії, що ведуть діяльність за КВЕДом 90.01 “Театральна та концертна діяльність”. 

  • Для аналізу державних театрів та приватних компаній використали показник “чистий дохід”. 

  • Для аналізу коштів із державного бюджету, котрими розпоряджаються театри, відфільтрували театри за програмною класифікацією 4010 “Фінансова підтримка театрів”. 

  • Фінансові показники проаналізовані на основі фінансової звітності, котру щорічно подають компанії (Держстат). 

  • У даний аналіз не включені театри, театральні колективи, артисти,  котрі здійснюють бізнес діяльність як ФОПи.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Економіка
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