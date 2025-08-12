Куп’янська прокуратура ініціювала передачу у власність громади будинку, де жив Сковорода

Про це Харківська обласна прокуратура повідомляє в телеграм.

Куп’янська окружна прокуратура Харківської області звернулася до суду та ініціювала передачу у комунальну власність пам’ятки історії місцевого значення — будинку у селищі Великий Бурлук, де у 1780-х роках жив філософ, поет і богослов Григорій Сковорода. Площа будинку становить 1587 кв. м, а вартість — понад 39 млн грн.

Раніше Харківський окружний адміністративний суд підтвердив позицію прокуратури, визнав бездіяльність Великобурлуцької селищної ради протиправною та зобов’язав її визнати будинок безхазяйним майном. Апеляційний суд залишив рішення в силі.

"Будинок було офіційно взято на облік як безхазяйне нерухоме майно. Проте досі територіальна громада не оформила право власності на пам’ятку, через що вона залишається поза охороною і поступово руйнується", - наголосили в прокуратурі.

Там також зауважили, що без цих заходів пам’ятка історії не отримує належного збереження та охорони. Відсутність ремонту та реставрації створює загрозу знищення цього унікального об’єкта культурної спадщини, додали в прокуратурі.

"Безхазяйне майно стає потенційною загрозою для безпеки громади: занедбані будівлі можуть ставати осередками антисанітарії, незаконного проживання чи інших правопорушень. Втрачається можливість контролювати та раціонально використовувати цей ресурс на користь громади. Оформлення права власності на пам’ятку надасть територіальній громаді шанс не лише зберегти історичний об’єкт, а й ефективно управляти ним", - зазначили в прокуратурі.

Заяву щодо передачі будинку у комунальну власність вже передано на розгляд до Чугуївського міського суду Харківської області.

"Без оформлення комунальної власності пам’ятка історії приречена на руйнування, а громада втрачає контроль над своїм культурним надбанням і ресурсами. Тому рішення суду про передачу будинку у власність територіальної громади — це не просто юридичний крок, а інвестиція в майбутнє громади і збереження національної спадщини", - підсумували в прокуратурі.

