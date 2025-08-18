Квитки на виставу за романом Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" розкупили на 40 хвилин

Про це повідомила у facebook засновниця та директорка "Дикого Театру" Ярослава Кравченко.

21 вересня у Львові та 30 і 31 жовтня у Києві відбудуться покази вистави "Дикого Театру" за психологічним трилером Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма". Це перше театральне прочитання роману в Україні. Продаж квитків стартував у понеділок, 18 серпня. Однак їх повністю розкупили у першу годину.

"40 хвилин і солдаут. Дві дати в Києві, одна у Львові", - написала Кравченко.

У коментарях вона зазначила, що на сторінці "Дикого Театру" у facebook поділитися посиланням на квитки навіть не встигли.

Вартість квитків варіювалась від 500 до 2000 грн.

Анонс вистави зʼявився у четвер, 14 серпня.

"Дикий театр" у співпраці з Національним театром ім. Марії Заньковецької представляє виставу за романом Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма".

Психологічний трилер розповідає про кримінального психолога Андрія Гайстера, який вирушає в селище Буськів Сад розслідувати зникнення дівчинки. Прибувши до селища, він стикається з байдужістю жителів, які не переймаються ні пошуками дівчинки, ні загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні тим, що якісь сили перешкоджають усім спробам вибратися села. Це історія про людську байдужість і морок, що живе в душах.

Режисером вистав став Максим Голенко. Інсценізацію втілив Олексій Доричевський. Художником виступив Олександр Білозуб, балетмейстером — Олексій Бусько. Костюми створила Анна Шкрогаль. Продюсеркою стала Ярослава Кравченко.

Роман Іларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма", уперше опублікований 2020 року, досі залишається лідером продажів різних книгарень України.

