Квитки на виставу за романом Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" розкупили на 40 хвилин

Квитки на виставу за романом Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма" розкупили на 40 хвилин

Дар'я Тарасова
18 серпня, 2025 понедiлок
14:37
Культура

У понеділок, 18 серпня, відкрився продаж квитків на дві вистави "Дикого Театру" у Києві та одну у Львові за романом Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма". Їх розібрали менш ніж за годину

Зміст

Про це повідомила у facebook засновниця та директорка "Дикого Театру" Ярослава Кравченко.

21 вересня у Львові та 30 і 31 жовтня у Києві відбудуться покази вистави "Дикого Театру" за психологічним трилером Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма". Це перше театральне прочитання роману в Україні. Продаж квитків стартував у понеділок, 18 серпня. Однак їх повністю розкупили у першу годину.

"40 хвилин і солдаут. Дві дати в Києві, одна у Львові", - написала Кравченко.

У коментарях вона зазначила, що на сторінці "Дикого Театру" у facebook поділитися посиланням на квитки навіть не встигли.

Вартість квитків варіювалась від 500 до 2000 грн.

Анонс вистави зʼявився у четвер, 14 серпня.

"Дикий театр" у співпраці з Національним театром ім. Марії Заньковецької представляє виставу за романом Ілларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма".

Психологічний трилер розповідає про кримінального психолога Андрія Гайстера, який вирушає в селище Буськів Сад розслідувати зникнення дівчинки. Прибувши до селища, він стикається з байдужістю жителів, які не переймаються ні пошуками дівчинки, ні загрозою з боку таємничого маніяка на прізвисько Звір, ні тим, що якісь сили перешкоджають усім спробам вибратися села. Це історія про людську байдужість і морок, що живе в душах.

Режисером вистав став Максим Голенко. Інсценізацію втілив Олексій Доричевський. Художником виступив Олександр Білозуб, балетмейстером — Олексій Бусько. Костюми створила Анна Шкрогаль. Продюсеркою стала Ярослава Кравченко.

Роман Іларіона Павлюка "Я бачу, вас цікавить пітьма", уперше опублікований 2020 року, досі залишається лідером продажів різних книгарень України.
 

Україна
Львів
Львів
новини Києва
Ілларіон Павлюк
