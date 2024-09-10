Лауреаткою Премії імені Василя Стуса за 2024 рік стала Тетяна Пилипчук

Організатори Премії імені Василя Стуса – Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-школа та видавництво "Дух і Літера".

Еспресо - головний інформаційний партнер Премії.

Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років. З 2022 по 2024 роки Тетяна курувала фестиваль “Пʼятий Харків”, з 2021 року організовує роботу Харківської мистецької резиденції “Слово”. Протягом років незалежності ЛітМузей зробив величезний внесок у збереження і поширення пам’яті про українських митців 1920-х та дисидентів радянського періоду. З 2022 року музей є частиною спільноти, яка оберігає місто та об’єднує військових, митців і волонтерів.

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримує грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

Нагорода присуджується щороку авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам), незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. За три місяці до церемонії нагородження лауреата кожен член журі зголошує одну кандидатуру.

Усі зголошені кандидатури розглядаються на засіданні журі у два етапи. На першому етапі рейтинговим шляхом формується довгий список кандидатів. На другому – шляхом анонімного голосування, за результатом простої більшості голосів визначається лауреат.

Зі складом журі Премії Стуса - 2024 можна ознайомитися за посиланням.