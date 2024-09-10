Лауреаткою Премії імені Василя Стуса за 2024 рік стала Тетяна Пилипчук
Цьогорічною Премією імені Василя Стуса було відзначено директорку Харківського літературного музею Тетяну Пилипчук. Члени журі Премії оголосили ім’я лауреатки під час урочистої церемонії 10 вересня у Києво-Могилянській Бізнес-школі
Організатори Премії імені Василя Стуса – Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-школа та видавництво "Дух і Літера".
Еспресо - головний інформаційний партнер Премії.
Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років. З 2022 по 2024 роки Тетяна курувала фестиваль “Пʼятий Харків”, з 2021 року організовує роботу Харківської мистецької резиденції “Слово”. Протягом років незалежності ЛітМузей зробив величезний внесок у збереження і поширення пам’яті про українських митців 1920-х та дисидентів радянського періоду. З 2022 року музей є частиною спільноти, яка оберігає місто та об’єднує військових, митців і волонтерів.
Лауреат Премії імені Василя Стуса отримує грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.
Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.
Нагорода присуджується щороку авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам), незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. За три місяці до церемонії нагородження лауреата кожен член журі зголошує одну кандидатуру.
Усі зголошені кандидатури розглядаються на засіданні журі у два етапи. На першому етапі рейтинговим шляхом формується довгий список кандидатів. На другому – шляхом анонімного голосування, за результатом простої більшості голосів визначається лауреат.
Зі складом журі Премії Стуса - 2024 можна ознайомитися за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе