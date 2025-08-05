Лікарі назвали причину смерті Оззі Осборна

Про це повідомив The Sun.

У свідоцтві про смерть Оззі Осборна в розділі про причину зазначено "гострий інфаркт міокарда" та "позалікарняна зупинка серця". Також у ньому згадано про ішемічну хворобу серця та хворобу Паркінсона з вегетативною дисфункцією як суміжні причини смерті.

Оззі Осборн, фронтмен культового британського хевіметал-гурту Black Sabbath, пішов з життя 22 липня, через кілька тижнів після свого прощального шоу, яке відбулося 5 липня у Бірмінгемі. Тоді Оззі Осборн не лише вперше за кілька років вийшов на сцену, а й возз'єднався з усіма учасниками оригінального складу Black Sabbath. Поховали Оззі Осборна 30 липня в Бірмінгемі.