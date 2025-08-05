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Лікарі назвали причину смерті Оззі Осборна

Олена Будько
5 серпня, 2025 вiвторок
21:56
Культура Оззі Осборн

Оприлюднено офіційну причину смерті 76-річного Оззі Осборна, лідера рок-гурту Black Sabbath, який пішов із життя 22 липня

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Про це повідомив The Sun.

У свідоцтві про смерть Оззі Осборна в розділі про причину зазначено "гострий інфаркт міокарда" та "позалікарняна зупинка серця". Також у ньому згадано про ішемічну хворобу серця та хворобу Паркінсона з вегетативною дисфункцією як суміжні причини смерті.

Оззі Осборн, фронтмен культового британського хевіметал-гурту Black Sabbath, пішов з життя 22 липня, через кілька тижнів після свого прощального шоу, яке відбулося 5 липня у Бірмінгемі. Тоді Оззі Осборн не лише вперше за кілька років вийшов на сцену, а й возз'єднався з усіма учасниками оригінального складу Black Sabbath. Поховали Оззі Осборна 30 липня в Бірмінгемі.

  • У 2003 році Оззі Осборн потрапив в аварію на квадроциклі. Стан його хребта після аварії додатково погіршився після падіння, що сталось у 2019 році. У червні 2022 року Оззі переніс операцію, яка, за його словами, "змінила життя". Операція мала виправити наслідки аварії на квадроциклі.
  • Відтоді його неодноразово помічали з палицею. Хоча у вересні 2022 року Оззі виступив у перерві з НФЛ, у лютому він оголосив, що завершує свою гастрольну діяльність через серйозні проблеми зі здоров'ям.
  • У квітні мережу шокували фото зовнішнього вигляду музиканта з прогулянки. У липні музикант повідомив, що не зможе взяти участь у фестивалі Power Trip, запланованому на жовтень, через стан здоровʼя.
  • У травні 2024-го басист британського гурту Black Sabbath Ґізер Батлер поділився, що музиканти можуть обʼєднатися для того, щоб зіграти останній концерт групи.
  • У лютому цього року стало відомо, що культовий британський Black Sabbath таки дасть свій останній концерт у липні 2025 року оригінальним складом – за участі Оззі Осборна, Тоні Айоммі, Ґізера Батлера і Білла Ворда.
  • На початку травня цього року Осборн розповів в інтервʼю, що за 6 років пережив 5 складних операцій, наслідки яких призвели до важкої депресії. Тоді його дружина Шерон і запропонувала організувати завершальний концерт
Теги:
Новини
Світ
музика
Велика Британiя
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